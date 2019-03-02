FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1900

Oleg Tsarkov :

aaaa!!! Hala anlamıyorum, genellikle resimler yayınlanırsa, trendin değiştiğini veya satın alma zamanının geldiğini göstermek içindir, en azından şunun gibi bir şeyi açıklamak - eğer bu çizgi bunu geçerse, vb. ...

Yunanistan'da sakinleşmiş görünüyorlar, sıçramalar ve sınırlar olmayacak

perşembe günü ikna edecekler =)
 
Funtik'e göre Eski Bir Şey sessiz - nerede tuzlamayı planlıyor? Ato'nun tüm "analistleri" yukarı doğru söz veriyor. Pekala, söylemeye gerek yok, ancak geri alma işleminden sonra.
 
solar :

Denemek . Sadece dikkatli ol.

Elbette? ))

ZY Her nasılsa grafikler acı bir şekilde Lev Yusuf'a benziyor))
 
Daniil Stolnikov :
Elbette? ))

ZY Her nasılsa grafikler acı bir şekilde Lev Yusuf'a benziyor))

Evet, arabalar gibi, sadece çok renkli))

euro satıyorum

 

tüm teknoloji analistleri yanılmadı, bu bnp:

AB liderlerinin Pazartesi günkü toplantısı nihai bir anlaşma ile sonuçlanmadı, ancak ilerlemenin ve bunun
Karara hafta sonuna kadar ulaşılabilir. Piyasa tepkisi, yatırımcıların oldukça rahat göründüğünü gösteriyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve Almanya Şansölyesi Merkel'in yorumlarının ardından iyimser görünüm. Gerçek şu ki
Avrupa hisse senetleri yaklaşık %4 oranında değer kazanırken EURUSD keskin bir şekilde düştü ve bu, euronun sabit kalacağına dair görüşümüzün altını çizdi.
para birimi finansmanı ve herhangi bir Yunan kararından yararlanma olasılığı düşüktür. Euro konumlandırmasından -10'a sadece -35'ten bu daha önce
yıl (-50 ile +50 arası bir ölçekte) pozisyonlanma göstergemize göre piyasaların devam etmesinin daha rahat olacağını düşünüyoruz.
Yunanistan riskleri ortadan kalkar kalkmaz euro cinsinden fonlama. Ek olarak, bir gecede FX tepkisi, uzun USD'nin karşı olumlu işlem gördüğünü vurgulamaktadır.
risk iştahı arttı. USD pozisyonlaması bu yılki kolay pozisyonunun yanında 10 puan geri çekildi.
Opsiyon yapılarıyla USD, JPY ve NZD karşısında kısa avro kalıyoruz. Bugünün odak noktası Haziran'daki 'PMIS salgını' olacak.
ekonomistler, ECB'nin QE pedalından çekilmesi için çok az yer olduğunu vurgulayan karışık bir çanta görüyor
 
Zogman :


Zhugl Çevir?
 
Zogman :

okumak imkansız, ama orijinal mi?
 
Zogman :

tüm teknoloji analistleri yanılmadı, bu bnp:

...

Özellikle "vurgulamak için karışık bir çanta görüyorlar" ve "ayağını pedaldan çek" bölümünü beğendim. )))
 
Programcılar için teknik belgeleri tercüme ettiğimde gülüyorum. Önyükleme olarak çevrilmiş önyüklemeleri var, vb.
 
Oleg Tsarkov :
okumak imkansız

kim kolay)

eski resim çizdiğinde çizgilerini anlıyor musun?

