FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1894
Martin'i kaldırırdım ve diğer her şeyin bitirilmesi gerekir))
Soru net değil. Birçok döviz çifti aynı anda işlem görüyor - bazıları kaldırıldı, diğerleri eklendi...
ticaret gidiyor - kaç ay?
Eylül'den beri - neredeyse 10 ay.
Ve neden geri atlamamalı?
Yani pound hiç satılmadı mı?)
hayır ..., şefi açılıştan yükseğe çıkardı
sonra 38 derece sıcağında şehirde dolaştı
kiwiaudiraketo'yu bekliyorum...
