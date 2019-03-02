FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1894

Yeni yorum
 
Nikolai Romanovskyi :
Martin'i kaldırırdım ve diğer her şeyin bitirilmesi gerekir))
Martin'i kaldırabilirim, ancak daha az gelir olacak ve en önemlisi karlılık aynı, hatta daha az kalacak. Bu nedenle, sonuç - Martin sinirleri sallar, ancak sonuç getirir.
 
Neden Martin kullanıyorum - çünkü daha uzun beklentiler karşılanmazsa, bir dahaki sefere karşılanmaları daha olasıdır, bu da bundan para kazanmanız gerektiği anlamına gelir :)
 
 
-Aleks- :
Soru net değil. Birçok döviz çifti aynı anda işlem görüyor - bazıları kaldırıldı, diğerleri eklendi...
ticaret gidiyor - kaç ay?
 
Zogman :
ticaret gidiyor - kaç ay?
Eylül'den beri - neredeyse 10 ay.
 
-Aleks- :
Eylül'den beri - neredeyse 10 ay.
çekiliş nedir? ve kazancı nedir? eğer bir sır değilse
 

Ve neden geri atlamamalı?


 
Lesorub :

Ve neden geri atlamamalı?


Yani pound hiç satılmadı mı?)
 
stranger :
Yani pound hiç satılmadı mı?)

hayır ..., şefi açılıştan yükseğe çıkardı

sonra 38 derece sıcağında şehirde dolaştı

kiwiaudiraketo'yu bekliyorum...

 
Lesorub :

hayır ..., şefi açılıştan yükseğe çıkardı

sonra 38 derece sıcağında şehirde dolaştı

kiwiaudiraketo'yu bekliyorum...

İlya, normal memurlar ve 40 stand)))
1...188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901...2119
Yeni yorum