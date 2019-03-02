FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1869
Dolar düşmeye devam ederse parlamayabilir.
Sadece sizin için ve sadece bugün, genel olarak 1.1295'te aşağı yönlü bir hareket talebi oluşturuyorum, şansın da ötesinde
Ben zaten tüm bu aralığı iki kez kapattım kim bilir belki üçüncü kez kapatırım
Evet, öyle düşünüyorum... Genel olarak, şu anda kendi kendine yönlendirilen bir kâr alma üzerinde çalışıyorum - böylece duruma göre, bir geri dönüş noktası bulma olasılığı daha yüksek olur. Bu ilginç. El ticareti uyuşturucu gibidir - beyin devre dışı kalır. Ve otomatik telefon santrali - duygular için hepsi aynı.
Şu anda 14.64.
Hayır, yanlış anladınız, gerçekte başka etkileşim kuralları da var. Dolayısıyla bir demoda %100 sonuç alsanız bile bu gerçek hayatta en az 10 bölüm alacağınızın garantisi değildir. Ve robot hala çalışıyorsa, boşaltma garantisi %99'un üzerindedir.
Ama yine de tutamaçlarla kapatmak istediğiniz gerçeğine ne dersiniz))
Evet, özellikle şimdi ... ama bunun nedeni otomatik telefon santralinin henüz mükemmel olmaması - çalışacağız.
Asgari bir kârla karşılamak için biraz durdum.
yumurta varsa, en üstteki 55'e kadar deneyin - tutmaya devam edin =)
Düzeltmeden sonra trendin devam etmesini bekliyorum.... ve bu sabah söylediğim gibi soru, RSI 70'i tutup tutmayacağımız. Artık boğalar uyanabilir...
bu gece nuno sakin ol...
sabahtan: şef çalıştı, harrier çalıştı ...
evra, pound - yolda, zencefil, audi sabahları loi'lerini zorlayabilir ???
peki, tıpkı gerçek bir piyasa yapıcısı gibi - bir saatliğine Doll değil misin? ))
Hayır, sadece yan komşuda çalışıyoruz.
Öyleyse özetleyelim! hareket vardı, ancak tam olarak beklendiği gibi değildi, sadece evet 1.1340'a kadar
4 çift artı işaretiyle kapandı 7 çift henüz açılmadı
ATS'ye inanmıyorsan bu sitede takılmanın ne anlamı var?