Daniil Stolnikov :
Dolar düşmeye devam ederse parlamayabilir.

Sadece sizin için ve sadece bugün, genel olarak 1.1295'te aşağı yönlü bir hareket talebi oluşturuyorum, şansın da ötesinde

Ben zaten tüm bu aralığı iki kez kapattım kim bilir belki üçüncü kez kapatırım

 
-Aleks- :
Evet, öyle düşünüyorum... Genel olarak, şu anda kendi kendine yönlendirilen bir kâr alma üzerinde çalışıyorum - böylece duruma göre, bir geri dönüş noktası bulma olasılığı daha yüksek olur. Bu ilginç. El ticareti uyuşturucu gibidir - beyin devre dışı kalır. Ve otomatik telefon santrali - duygular için hepsi aynı.
Ama yine de tutamaçlarla kapatmak istediğiniz gerçeğine ne dersiniz))
-Aleks- :
Şu anda 14.64.
yumurta varsa, en üstteki 55'e kadar deneyin - tutmaya devam edin =)
 
Alexey Busygin :

Sadece sizin için ve sadece bugün, genel olarak 1.1295'te aşağı yönlü bir hareket talebi oluşturuyorum, şansın da ötesinde

Ben zaten tüm bu aralığı iki kez kapattım kim bilir belki üçüncü kez kapatırım

peki, tıpkı gerçek bir piyasa yapıcısı gibi - bir saatliğine Doll değil misin? ))
 
Alexey Busygin :
Hayır, yanlış anladınız, gerçekte başka etkileşim kuralları da var. Dolayısıyla bir demoda %100 sonuç alsanız bile bu gerçek hayatta en az 10 bölüm alacağınızın garantisi değildir. Ve robot hala çalışıyorsa, boşaltma garantisi %99'un üzerindedir.
ATS'ye inanmıyorsan bu sitede takılmanın ne anlamı var?
 
Nikolai Romanovskyi :
Ama yine de tutamaçlarla kapatmak istediğiniz gerçeğine ne dersiniz))

Evet, özellikle şimdi ... ama bunun nedeni otomatik telefon santralinin henüz mükemmel olmaması - çalışacağız.

Asgari bir kârla karşılamak için biraz durdum.

 
Roman Busarov :
yumurta varsa, en üstteki 55'e kadar deneyin - tutmaya devam edin =)

Düzeltmeden sonra trendin devam etmesini bekliyorum.... ve bu sabah söylediğim gibi soru, RSI 70'i tutup tutmayacağımız. Artık boğalar uyanabilir...
 

bu gece nuno sakin ol...

sabahtan: şef çalıştı, harrier çalıştı ...

evra, pound - yolda, zencefil, audi sabahları loi'lerini zorlayabilir ???

 
Daniil Stolnikov :
peki, tıpkı gerçek bir piyasa yapıcısı gibi - bir saatliğine Doll değil misin? ))

Hayır, sadece yan komşuda çalışıyoruz.

Öyleyse özetleyelim! hareket vardı, ancak tam olarak beklendiği gibi değildi, sadece evet 1.1340'a kadar

4 çift artı işaretiyle kapandı 7 çift henüz açılmadı

 
-Aleks- :
ATS'ye inanmıyorsan bu sitede takılmanın ne anlamı var?
Gülme! ATS'nizin "ATS'ye olan inanç" mantığı henüz gelişmedi, bu nedenle güvenden söz edilemez, ancak genellikle inanç konusunda sessiz kalırım.
