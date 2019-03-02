FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1864

Bicus :
Numara. Ancak bunun için çok uygun olmayan anlarda terminalin birkaç saniye veya dakika bağlantıyı kaybettiğini fark etmeye başladım. Bir komploya inanmıyorum, bu yüzden izlemeye devam edeceğim.
tanıdık resim

Ve en ilginç olanı, düşük volatilite anlarında
 
Roman Busarov :

Canlı yayını izledim. İngilizce ile daha azım var.

ve işte analistlerle ilgili olan şey.. Tüm işlemlerimiz fiyatın seyrini hiçbir şekilde etkilemiyor, piyasayı hareket ettirmiyoruz. Görevimiz sadece yerleşmek .. (kuyruğa düşmek istiyorsanız)

ve izlemeden çıkardığınız sonuç nedir - oran Eylül'de mi yoksa Kasım'da mı yükseltilecek?

Örneğin, bazıları şunları yazar:

FCOR tahminleri, en az bir yıl sonu faiz artırımıyla tutarlıydı.

işgücü piyasasında sürdürülebilir iyileştirmeler. İki puan hariç tümü, kısa vadeli faiz oranlarında artış gösterdi.

2015 sonu ve medyan tahmin 2016'da 4 artış

 
Nikolai Romanovskyi :
Orta vadede ticaret yapıyorsanız, orada ne kapattıkları umrumda değil))
Peki, 100 puanınız varsa - bir önemsememek ....
 
Zogman :

ve izlemenizden çıkardığınız sonuç nedir - oran Eylül'de mi yoksa Kasım'da mı yükseltilecek?

Eh, orada açıkça belirtildi - 2015'te bir terfi için 17'den 15'i. Ama iki tane var ... böyle düşünmeyen)) Peki uygulama ne gösteriyor? ))
 
Bicus :

Öyle sorular soruyorsun ki cevaplaması bile uygun değil.

)))

Bunu yüzde olarak söyleyebilirsiniz.

hatta bazıları yatırımcıları cezbetmekle övünür)

 
Daniil Stolnikov :
Peki, 100 puanınız varsa - bir önemsememek ....
Tabii ki önemsiz değil, ama bu tür hilelere hazırlanmanız gerekiyor, bu yüzden forex'in her yönden tehlikeli bir yaşam alanı olduğunu düşünüyorum.
 
Nikolai Romanovskyi :
Суть Forex кухонь.
  • 2015.03.31
  • www.youtube.com
Смотреть обязательно с субтитрами. Не хотите оказаться в роли горе-клиента в подобной кухне? Тогда открывайте счет в лицензированном брокере США. Подробности...
 
Bicus :

Büyük Britanya'dan Bay Pound Sterling'e, son 2 hafta içinde bana inanamayacağım kadar çok hamur getirdiği için derin şükranlarımı sunarım.

Yaşasın!

))))

Bana ne kadar hamur olduğunu ve ikamet adresini söyle. Çok gerekli. )
 
vaz :
Bana ne kadar hamur olduğunu ve ikamet adresini söyle. Çok gerekli. )
ve şehri unutma
 
Daniil Stolnikov :
ve şehri unutma
Bir komisyoncudan bir bonus aktarmak istiyor musunuz?)
