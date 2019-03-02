FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1865

neyron :
Bir komisyoncudan bir bonus aktarmak istiyor musunuz?)
bomba =)))
 
vaz :
Bana ne kadar hamur olduğunu ve ikamet adresini söyle. Çok gerekli. )
Pazara yeni bir yaklaşım geliştirmek istiyor
 
Alexey Busygin :
gerçek hayatta çevrimiçi stratejileri test etme)

 
komisyoncular iyi çalışıyor. CME'yi açın. tank parçalarına yol açtı. ve aptallar atılır, çünkü kendileri atılır.
 
iIDLERr :
O zaman bir hayır vakfı açardık! Bir parça kendileri için, bir parça engelli çocuklar için kazandılar! Her şey bu kadar basitse!
 

Ortalama aylık oynaklık %100'e ulaştığında, küçük bir hatayla, önceki büyümenin fibo ile %123,6 oranında örtüşen ve düşüş eğilimi dizlerinden birinin direnci olan 1.6113 değerinin elde edilmesi ilginçtir.


 
-Aleks- :

gerçek olsaydı korkutucu olurdu
 
Alexey Busygin :
evet gerçek...
 
-Aleks- :

...

Grafikteki ızgarayı kaldırmak için Ctrl + G tuşlarına basın. )))
 
Anatoli Kazharski :
Komik - ya bir geyik ya da ... TP'nin neden bir takma adı yok?
