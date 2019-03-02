FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1871
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yaşlı adam - şimdi değilse ne zaman?
Açıklaması uzun zaman alıyor, muhasebe üzerine bir kitap okumak daha iyi, orada bilgisayar bilimi üzerine bir kitap olmalı, veritabanlarıyla çalışma, neredeyse aynı şey.
ne olmuş? 1.15'e mi gitti?
Eureka aşağı uçtu.
Operasyona hızlı bir şekilde nasıl girileceği anlamında mı? Yapabilirsin, ama şimdi yapabilirsin)))
ne olmuş? 1.15'e mi gitti?
Eureka aşağı uçtu.
Pound hakkında fikri olan falcı beyler, şimdilik yavaş yavaş kayarız diye düşünüyorum.
Almak istersen satabilirim. ;)
Aboneliklerden %10 kazanmak ister misiniz?
...
üzüntü 1.139'dan kapandı, ancak toplamda %.25'ten erken kapandı. asla doğru zamanda sabırlı olmayı öğrenme