FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1871

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :

Yaşlı adam - şimdi değilse ne zaman?

Operasyona hızlı bir şekilde nasıl girileceği anlamında mı? Yapabilirsin, ama şimdi yapabilirsin)))
 
Alexey Busygin :
Açıklaması uzun zaman alıyor, muhasebe üzerine bir kitap okumak daha iyi, orada bilgisayar bilimi üzerine bir kitap olmalı, veritabanlarıyla çalışma, neredeyse aynı şey.
Muhasebe? Çok ilginç - bu meslekte bir profesyonel olarak sizi dinlemeye hazır.
 

ne olmuş? 1.15'e mi gitti?

Eureka aşağı uçtu.

 
stranger :
Operasyona hızlı bir şekilde nasıl girileceği anlamında mı? Yapabilirsin, ama şimdi yapabilirsin)))
Şey, eğer ayy - hayat anlayışınızda ...
 
neyron :

ne olmuş? 1.15'e mi gitti?

Eureka aşağı uçtu.

henüz kimse bir yere uçmadı - hız bile almadılar))
 
Pound hakkında fikri olan falcı beyler, şimdilik yavaş yavaş kayarız diye düşünüyorum.
 
Nikolai Romanovskyi :
Pound hakkında fikri olan falcı beyler, şimdilik yavaş yavaş kayarız diye düşünüyorum.
Almak istersen satabilirim. ;)
 
Anatoli Kazharski :
Almak istersen satabilirim. ;)
Teşekkür ederim, dün zaten 5 ruble büyük ve bugün 3 için sattım ama zaten küçük)
 
Oksana Agapova :

Aboneliklerden %10 kazanmak ister misiniz?

...

Oksana burada insanlar kazançlarının %100'ünü kazanıyor
 

üzüntü 1.139'dan kapandı, ancak toplamda %.25'ten erken kapandı. asla doğru zamanda sabırlı olmayı öğrenme

1...186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878...2119
Yeni yorum