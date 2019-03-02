FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1866

Geyik hakkında yalan söyledim - elbette sadece Mors ağla başa çıkabilir :)
 
-Aleks- :
evet gerçek...
o zaman senin için biraz üzgünüm, her şeyle biraz, biraz
 
Alexey Busygin :
Teşekkür ederim! Pekala, duramıyorum...
 
-Aleks- :
Durmaya gerek yok, durmak bir tutam
 
Alexey Busygin :
Başka bir şeyden bahsediyorum - tam olarak geri dönüş noktasını yakalamak için aptal bir arzu - bir karar verdikten sonra, hareket doğru değilse, sakince atlamak yerine en az 30 puan siparişleri yoğun bir şekilde açmaya başlarsınız. yön ...

Tedavi edilmesi gerekiyor. :)

 
-Aleks- :

Başka bir şeyden bahsediyorum - tam olarak geri dönüş noktasını yakalamak için aptal bir arzu - bir karar verdikten sonra, hareket doğru değilse, sakince atlamak yerine en az 30 puan siparişleri yoğun bir şekilde açmaya başlarsınız. yön ...

Bu hikayeden iyi bir şey çıkacak gibi görünmüyor... amin
 
Yabancı, dünkü yorum için üzgünüm, kızdım ve sinirlerim bozuldu) bir daha yapmayacağım)))
 
-Aleks- :
Depo 50 adet olduğunda korkutucu değil
 
Nikolai Romanovskyi :
bu tür hacimlerle 100 bile tasarruf etmeyecek
 
MHouse :
Şimdiye kadar, orada sadece 3 lot gördüm ve gerisi çok önemsiz, zaten olduğu 100 kez geri dönecek)) haklısın, bu artık iş değil, adrenalin ile tehlikeli bir oyun
