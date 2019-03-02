FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1870
Sterlin bugünün büyümesinin %50'sini geri aldı, yarın için alım zamanı mı?
Gülme! "ATS'ye inanç", ATS'nizin mantığı henüz gelişmedi, bu nedenle güvenden söz edilemez, ancak genellikle inanç konusunda sessiz kalırım
Evet, bu benim ATS'm ile ilgili değil ... sadece bir kişi ATS'ye inanmıyorsa, ticaret yapıyorsa (bu analizlere göre değil mi?), O zaman bu sitede ne yapıyor ... veya ben yapmadım, ilginç hale geldi. bir şeyi anlayın - açıklayın, lütfen.
Evet, satın alın, size seve seve satarlar)
Değer mi bilmiyorum...
Dahili hesap yönetimine dayalı farklı bir hesaplama yöntemim var
Ve hiç kimse başlamak için 81 için bir Audi istemiyor?) Evet, 1.13) euro'dan satmayı "başardıklarında" Öğretmen ve Tuma'dan kişnedi)))
Dahili hesap yönetiminin ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
Egzoz bu düzenlemeden küçüktür.
Eh, 795 hariç))
Genç adam, yaşamak için acelen var)
Yaşlı adam - şimdi değilse ne zaman?