FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1875
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir pound yakalamaya çalışacağım...
Yabancı, yardım et!
Euro doları için alışveriş yapıyorum, çok kan içerim. Kolputas plizine bakın) ne gösteriyorlar, hangi işaretlerden büyüme beklemeliyiz?
Bu piç herkesi alt etmeye hazır...
sonra zengin ol...
sonra zengin ol...
Peki, her şey yolunda gitti mi?
Zaten çok daha hoşgörülü) 10 bip daha ve günahtan her şeyi kapatacağım. Zor bir gündü.)
Evgeniya, yanıt verdiğin için teşekkür ederim.
Pound alay ediyor - teknik olarak yukarı ve aşağı sarsılmaya hazır - görünüşe göre her şey sözlü müdahaleye bağlı olacak ....
her şey benim sınırıma bağlı olacak...
ve satıldı gibi...
Zaten çok daha hoşgörülü) 10 bip daha ve günahtan her şeyi kapatacağım. Zor bir gündü.)
Evgeniya, yanıt verdiğin için teşekkür ederim.
kivi seviyede asılı kalıyor, şu anki zirveye gidebilir miyiz?
her şey benim sınırıma bağlı olacak...
ve satıldı gibi...