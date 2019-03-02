FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1875

Lesorub :

Bir pound yakalamaya çalışacağım...


Bu piç herkesi alt etmeye hazır...
 
MHouse :

Yabancı, yardım et!

Euro doları için alışveriş yapıyorum, çok kan içerim. Kolputas plizine bakın) ne gösteriyorlar, hangi işaretlerden büyüme beklemeliyiz?

Peki, her şey yolunda gitti mi?
 
-Aleks- :
Bu piç herkesi alt etmeye hazır...

sonra zengin ol...


 
Lesorub :

sonra zengin ol...


Ah hayır, yürüyüşe çıktım ve ayy - * ayy. En azından marketi her yere yanında taşı, ama düşündün - bu kadar yeter - açgözlü olmayı bırak...
 
Pound alay ediyor - teknik olarak yukarı ve aşağı sarsılmaya hazır - görünüşe göre her şey sözlü müdahaleye bağlı olacak ....
 
Evgen-ya1 :
Peki, her şey yolunda gitti mi?

Zaten çok daha hoşgörülü) 10 bip daha ve günahtan her şeyi kapatacağım. Zor bir gündü.)

Evgeniya, yanıt verdiğin için teşekkür ederim.

 
-Aleks- :
Pound alay ediyor - teknik olarak yukarı ve aşağı sarsılmaya hazır - görünüşe göre her şey sözlü müdahaleye bağlı olacak ....

her şey benim sınırıma bağlı olacak...


ve satıldı gibi...


 
MHouse :

Zaten çok daha hoşgörülü) 10 bip daha ve günahtan her şeyi kapatacağım. Zor bir gündü.)

Evgeniya, yanıt verdiğin için teşekkür ederim.

Senin adına sevindim.
 

kivi seviyede asılı kalıyor, şu anki zirveye gidebilir miyiz?


 
Lesorub :

her şey benim sınırıma bağlı olacak...


ve satıldı gibi...


Aynı dalga boyundayız, kapanmanın zamanı olmazdı...
