FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1998
MM her şeyimiz farklı Kolya çabuk geliyor
Mesele, en azından bir tahliye varsa, kendinizi bir şekilde haklı çıkarmaktır (öz eleştiri) ...
Ben pound ticareti yapmıyorum. Elbette böyle bir senaryo mümkün ama büyük ihtimalle hedef biraz daha düşük.
Direnişi kırdık (belki yanlış mı?) Küresel olarak, hedef daha düşük olabilir, ancak son derece güçlü bir şekilde ilerliyoruz - başka neye düşeceğimiz belli değil ...
Perşembe günü, sorun faiz oranıyla çözülecek - beklenti içinde büyüyeceğimiz umudu var ....
Bir sonraki direncim 1.53, sonra 1.52... ama başaramayacağım, hmm...
Böyle bir hızla rüşvet verilirse, o zaman evet, pound onun için çok akıllıdır 500 p bir mesafe değildir ve tüm klip için 20'den sonra, sonuç budur, açgözlülük yoksulluğu doğurur
İşin aslı şu ki, büyük bir düşüşle tüm sermayemi riske atmaya hazırım - bu yetersiz bir davranış - anlıyorum.
evet vurdular ama 20 demet bir gösterge değil. Bana öyle geliyor ki, 5407'nin altına düşerlerse, bir sonraki seviyeyi aramak mümkün olacak, sadece daha düşük.
Gün içinde daha çok tırtıl oluyor bence... "Rastgele" tırmıklama için gerçekten bu kadar çaba harcamak istiyor musun.. Umarım gün içi trendini bu şekilde düşünmezsin...
Ve gün içinde bir şeyler yapacaksanız, neden Mt5'teki gibi raporlamaya ihtiyacınız var...
Şimdiye kadar, bunun hiç de iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Geri döngüyü tamamlayın ve ilk deponun etrafında dolaşın:
Umarım şimdi geri dönerler. Ve toya, tıpkı insanların her şeyin ortalamasını aldığı YouTube'daki o videodaki gibi...
Stratejinin açıklamasıyla (açıklık için resimlerle) ayrı bir konu oluşturun, hatta belki kendiniz yazmaya başlayın. Sorular sorun - ve mql5 kodunu yazmanıza yardımcı olacağını düşünüyorum.
Evet, handikap oynamıyorum (neredeyse). Sadece bankaya ve evcil hayvana gidiyorum. parayı öde.