FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1862
Tuz için aceleniz mi vardı?
Gizli mesajı deşifre etmeye çalışıyorum!
Buna değmez, orada açıkça söyledi Benim kilom ve ben onu sağıyorum
Şimdi orada kaç tane lyam'ı olduğunu merak ediyorum 3,5 ya da 4
çok luntik gibi:
ve eureka:
kamelya:
muhtemelen pound başına 1,61 ....
2.11 de...
işte o zaman ve koşullar)
Ne kadar hareketli bir funtets ve 1.60, şimdiden tuzlamaya başlamış olsam da, kesinlikle alacağız. Belki çok hızlı :(
Belki çok erken, onay için beklerlerdi ama hayır, çekiyor ama yapılan bitti
Tuz için aceleniz mi vardı?
belki ateş et ..., aşağı ...