Alexey Busygin :
Tuz için aceleniz mi vardı?
Belki çok erken, onay için beklerlerdi ama hayır, çekiyor ama yapılan bitti
 
Gizli mesajı deşifre etmeye çalışıyorum!

Buna değmez, orada açıkça söyledi Benim kilom ve ben onu sağıyorum

Şimdi orada kaç tane lyam'ı olduğunu merak ediyorum 3,5 ya da 4

)) CME müzayedesinden gelen verilere bakıyorum)) son kullanma açısından güç dengesi)))))))) iyi, aferin hayran kaldım!! Bu yüzden bu cesaretleri daha fazla incelemeye değer //
 

-Aleks- :
muhtemelen pound başına 1,61 ....

2.11 de...

işte o zaman ve koşullar)

 
Nikolai Romanovskyi :
Ne kadar hareketli bir funtets ve 1.60, şimdiden tuzlamaya başlamış olsam da, kesinlikle alacağız. Belki çok hızlı :(
Durmadan bir pound için şort giyeceğim. Zirve vurmayacak ve onlar da onu kovalıyorlar. 1.61- neden olmasın? Bazen çok talihsiz pozlar çeker.
 
Nikolai Romanovskyi :
Doğru, römorkörü ben aldım, çok değil demeyin!
 
Alexey Busygin :
Muhtemelen, bugün günlük grafikte RSI 70'in altında kalırsa.
 
Boğa buzağılar sarhoş oldu, hazmetme zamanı işte, işte damardan haberler
 
Dün EURUSD, GBPUSD'den daha zayıf bir büyüme yaşadı, belki EURGBP çaprazını almanın zamanı gelmiştir?
 

belki ateş et ..., aşağı ...


