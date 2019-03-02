FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1863
1. Alıntı uygun değil. çünkü bir şey soracaksan konu hakkında en azından en ufak bir fikrin olmalı.
2. En azından bana hangi danışmanı sattığımı söyle????
3. İyilik yapmadan kötülük göremezsiniz....
4. Birine hakaret ettim????
hamster çifti:
1. Katılmıyorum. 2. Birkaç hafta önce yaşadınız mı yoksa yanılıyor muyum? 3.? 4. Hakaret edip etmemek - karar vermek bana düşmez - bir yetersizlik beyanı, "çoğunluk tembel" hakkında yargılar vb. - negatif taşıyorlar - ayrıca, özellikle uygun değiller (IMHO) - fomk'un ne dediğini kendiniz anladınız mı? en iyi bankalardan farklı analistler - konuyu farklı yorumluyorlar ... böylece konu boş değil ...
1 senin hakkın. 2. Bir şey söylemeden önce açıklığa kavuşturmak gerekir. 3-. 4. Online yayını izledim. İngilizce ile daha azım var.
ve işte analistlerle ilgili olan şey.. Tüm işlemlerimiz fiyatın seyrini hiçbir şekilde etkilemiyor, piyasayı hareket ettirmiyoruz. Görevimiz sadece yerleşmek .. (kuyruğa düşmek istiyorsanız)
Büyük Britanya'dan Bay Pound Sterling'e , son 2 hafta içinde bana inanamayacağım kadar çok hamur getirdiği için derin şükranlarımı sunarım.
Yaşasın!
))))
DC katillerinden korkuyor musun?
ve ne kadar bir sır değilse? En azından yüzde olarak
Öyle sorular soruyorsun ki cevaplaması bile uygun değil.
)))
Numara. Ancak bunun için çok uygun olmayan anlarda terminalin birkaç saniyeden veya dakikadan fazla bağlantıyı kaybettiğini fark etmeye başladım. Bir komploya inanmıyorum, bu yüzden izlemeye devam edeceğim.
Numara. Ancak bunun için çok uygun olmayan anlarda terminalin birkaç saniyeden veya dakikadan fazla bağlantıyı kaybettiğini fark etmeye başladım. Bir komploya inanmıyorum, bu yüzden izlemeye devam edeceğim.