Nikolai Romanovskyi :
Pound hakkında fikri olan falcı beyler, şimdilik yavaş yavaş kayarız diye düşünüyorum.
11:30'da haber bekliyoruz, olumluysa, sonra yukarı ve sonra yavaş yavaş 19:00'da Amerika haberlerine, önümüzdeki hafta büyümenin devam etmesini bekliyorum.
 
Pound'a göre, M15'te MA200'ün yerleştirilmesi bugün büyük olasılıkla ...
 
Robot pound üzerindeki pozisyonlarını kapattı, ama şimdilik ben...
 

ve Evra dünün seviyelerini aldı:

verebilirler mi?


 

bugün için audi:

ve kivi:


 
Pound'u ZAMAN İÇİN BIRAKMAK DAHA İYİDİR, İYİ VE EURO DA biraz soğur (evet, pound gibi değil)
 
Lesorub :

ve Evra dünün seviyelerini aldı:

Evet ... bekleniyor ... boşuna dün bir peri masalı çizdim)))
 

Yabancı, yardım et!

Euro dolar için alışveriş yapıyorum, çok kan içerim. Kolputas plizine bakın) ne gösteriyorlar, hangi işaretlerden büyüme beklemeliyiz?

 

Kimin umrunda - dün SPIEF2015'te rubleyi çiğnediler (E. Nabiullina ve diğerleri)

