FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1872
Pound hakkında fikri olan falcı beyler, şimdilik yavaş yavaş kayarız diye düşünüyorum.
ve Evra dünün seviyelerini aldı:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1862
verebilirler mi?
bugün için audi:
ve kivi:
Yabancı, yardım et!
Euro dolar için alışveriş yapıyorum, çok kan içerim. Kolputas plizine bakın) ne gösteriyorlar, hangi işaretlerden büyüme beklemeliyiz?
Kimin umrunda - dün SPIEF2015'te rubleyi çiğnediler (E. Nabiullina ve diğerleri)
https://www.forumspb.com/ru/2015/sections/50/materials/260/sessions/1151