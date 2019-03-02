FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1876
Aynı dalga boyundayız.Kapatma zamanı olmazdı...
FM veya AM?
ve ben bar sandalyesindeyim...
kesme zamanı gelmedi mi?
Usta bize gelecek, usta bizi yargılayacak...
Kapatmayı düşündüm, ama tuttum - şimdi bir sıkıntı oluştu ...
bazen trend yapmaktan daha iyidir (trendde) ...
sıkıntı nerede?
bazen trend yapmaktan daha iyidir (trendde) ...
Bu doğru - patates kızartması dikkatimi dağıttı :)
Şimdi, sanırım, soğudu mu?
hiçbir şey, patates kızartması ve soğutulmuş...
bu doğru ... bekle, daha fazla sağlık olacak ...
Euro SATIŞ LİMİTİ 1405 TP 1343
ama tepedeki pound için sabırsızlanıyorum, gidiyorum ...
satılmış:
bayıldı...
SATIŞ LİMİTİ 59048 TP 5838
