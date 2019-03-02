FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1876

-Aleks- :
Aynı dalga boyundayız.Kapatma zamanı olmazdı...

FM veya AM?

ve ben bar sandalyesindeyim...

kesme zamanı gelmedi mi?

 
Lesorub :

Usta bize gelecek, usta bizi yargılayacak...

Kapatmayı düşündüm, ama tuttum - şimdi bir sıkıntı oluştu ...

 
bazen trend yapmaktan daha iyidir (trendde) ...

sıkıntı nerede?

 
Bu doğru - patates kızartması dikkatimi dağıttı :)
 
Şimdi, sanırım, soğudu mu?

hiçbir şey, patates kızartması ve soğutulmuş...

 
Evet, hayır, çocukları iyi bir baba gibi yedim ve besledim. Forex bekleyecek...
 

bu doğru ... bekle, daha fazla sağlık olacak ...

Euro SATIŞ LİMİTİ 1405 TP 1343

ama tepedeki pound için sabırsızlanıyorum, gidiyorum ...

satılmış:


 
Pound'u sat, dırdır)
 

bayıldı...

SATIŞ LİMİTİ 59048 TP 5838

 
Ve neden durduruyorsun?) Ve benzeri Öğretmen gibi, sigara içenler güler)))
