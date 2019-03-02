FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1867
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pound olası hizalamayı gösterdi, ama tekrar ediyorum.
Şimdiye kadar, orada sadece 3 lot gördüm ve gerisi çok önemsiz, zaten olduğu 100 kez geri dönecek)) haklısın, bu artık iş değil, adrenalin ile tehlikeli bir oyun
Depo 50 adet olduğunda korkutucu değil
Bir sent hesabım var, eğer bir şey olursa...
Ve depo şimdilik 50'den az.
Şimdiye kadar, orada sadece 3 lot gördüm ve gerisi çok önemsiz, zaten olduğu 100 kez geri dönecek)) haklısın, bu artık iş değil, adrenalin ile tehlikeli bir oyun
Bir sent hesabım var, eğer bir şey olursa...
Ve depo şimdilik 50'den az.
kendini çok sakinleştiriyorsun
TS'de işlem yapan danışmanın - aynı TS'de benden daha verimli işlem yaptığı konusunda kendimi temin ederim. Bu yüzden, ben - ne kadar iyi olduğunu düşünüyorum, otomatik ticarete girmeye başladım. Yani fikir doğru, ancak manuel uygulama zor ....
Şimdiye kadar, orada sadece 3 lot gördüm ve gerisi çok önemsiz, zaten olduğu 100 kez geri dönecek)) haklısın, bu artık iş değil, adrenalin ile tehlikeli bir oyun
Pekala, böyle düşünen ilk sen değilsin ve son da olmayacaksın.