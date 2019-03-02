FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1867

Pound olası hizalamayı gösterdi, ama tekrar ediyorum.

 
Nikolai Romanovskyi :
Şimdiye kadar, orada sadece 3 lot gördüm ve gerisi çok önemsiz, zaten olduğu 100 kez geri dönecek)) haklısın, bu artık iş değil, adrenalin ile tehlikeli bir oyun
Kim risk almaz - çalışır. Kim risk alırsa o oynar.
 
Nikolai Romanovskyi :
Depo 50 adet olduğunda korkutucu değil

Bir sent hesabım var, eğer bir şey olursa...

Ve depo şimdilik 50'den az.

 
Nikolai Romanovskyi :
Şu anda 14.64.
 
Sterlin bugünün büyümesinin %50'sini geri aldı, yarın için alım zamanı mı?
 
-Aleks- :

kendini çok sakinleştiriyorsun
 
Alexey Busygin :
TS'de işlem yapan danışmanın - aynı TS'de benden daha verimli işlem yaptığı konusunda kendimi temin ederim. Bu yüzden, ben - ne kadar iyi olduğunu düşünüyorum, otomatik ticarete girmeye başladım. Yani fikir doğru, ancak manuel uygulama zor ....
 
-Aleks- :
Pekala, böyle düşünen ilk sen değilsin ve son da olmayacaksın.
 
Nikolai Romanovskyi :
Bu bizim cankurtaranımız, onun 6 lotu bir pislik için ivme yarattı, şimdi onlar bir çapa
 
Alexey Busygin :
Evet, öyle düşünüyorum... Genel olarak, şu anda kendi kendine yönlendirilen bir kâr alma üzerinde çalışıyorum - böylece duruma göre, bir geri dönüş noktası bulma olasılığı daha yüksek olur. Bu ilginç. El ticareti uyuşturucu gibidir - beyin devre dışı kalır. Ve otomatik telefon santrali - duygular için hepsi aynı.
