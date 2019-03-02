FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1868
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, öyle düşünüyorum... Genel olarak, şu anda kendi kendine yönlendirilen bir kâr alma üzerinde çalışıyorum - böylece duruma göre, bir geri dönüş noktası bulma olasılığı daha yüksek olur. Bu ilginç. El ticareti uyuşturucu gibidir - beyin devre dışı kalır. Ve otomatik telefon santrali - duygular için hepsi aynı.
Ve kullanmak istediğiniz pivot noktasının ana kriteri nedir?
Bir kişi müdahale etmezse robot böyle çalışır - bir demo hesabı deneyseldir.
Bir kişi müdahale etmezse robot böyle çalışır - bir demo hesabı deneyseldir.
Sadece tek kelimelik demoda, küçük bir eksiklik var, bu bir demo ve gerçek değil
Evet, gerçek hayatta tam olarak aynı ayarlar bazen %50 daha az getiriyor - fiyat olmadığını söylüyorlar ....
Şimdi euro dolardan 1,15'lik bir hareket bekleyebiliriz.
Peki o zaman, önce 1.12'de
1.12 gibi görünüyor artık parlamıyor