Evet, öyle düşünüyorum... Genel olarak, şu anda kendi kendine yönlendirilen bir kâr alma üzerinde çalışıyorum - böylece duruma göre, bir geri dönüş noktası bulma olasılığı daha yüksek olur. Bu ilginç. El ticareti uyuşturucu gibidir - beyin devre dışı kalır. Ve otomatik telefon santrali - duygular için hepsi aynı.
Bu yüzden şimdi ATS'de ma + -Pip'leri kullanıyorum, ancak kar elde etmek için - günlük oynaklık, RSI 30/70, fibo çizgileri (trend). Hala güçlü bir dürtü kullanmak için fikirler var, ancak şu ana kadar çok ilginç bir sonuç yok - bence.
 

Bir kişi müdahale etmezse robot böyle çalışır - bir demo hesabı deneyseldir.

 
Şimdi euro dolarından tam bir güvenle 1.15'lik bir hareket bekleyebiliriz.
 
Sadece tek kelimelik demoda, küçük bir eksiklik var, bu bir demo ve gerçek değil
 
Evet, gerçek hayatta tam olarak aynı ayarlar bazen %50 daha az getiriyor - fiyat olmadığını söylüyorlar ....
 
Hayır, yanlış anladınız, gerçekte başka etkileşim kuralları da var. Dolayısıyla bir demoda %100 sonuç alsanız bile bu gerçek hayatta en az 10 bölüm alacağınızın garantisi değildir. Ve robot hala çalışıyorsa, boşaltma garantisi %99'un üzerindedir.
 
Peki o zaman, önce 1.12'de
 
1.12 gibi görünüyor artık parlamıyor
 
Dolar düşmeye devam ederse parlamayabilir.
