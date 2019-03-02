FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1874

MHouse:

Teşekkürler) Euro konusunda kendimi suçluyorum (ancak diğer tüm saçma işlemlerde olduğu gibi))

Birkaç kez kar yaptı, görünüşe göre rol aldı. Pazar için nereye ve nereye gideceğine karar vermeye başladı. Şimdi bana çok acı öğretiyor))

Bunlar en iyi dersler! Duygu dalgalanmasıyla, bir kalem ve kağıt alın ve anlaşmanın neden yanlış olduğunu yazın - geriye dönük bir analiz yapın - hatayı düzeltin.
 
-Aleks-:
Pound'a göre, M15'te MA200'ün yerleştirilmesi bugün büyük olasılıkla ...
Çöktü ve bir penetrasyon var ...
 
-Aleks-:
Ama hayır, bir geri tepme çekildi, görünüşe göre günahtan saklanmanın zamanı geldi ...
 
Vizard_:

Kimin umrunda - dün SPIEF2015'te rubleyi çiğnediler (E. Nabiullina ve diğerleri)

Petersburg Devlet Üniversitesi Liberal Sanatlar ve Bilimler Fakültesi Dekanı. 2000'den 2011'e - Maliye Bakanı, 2000-2003 ve 2008-2011'de - Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı. Uzmanlara göre, defalarca Avrupa'nın ve dünyanın en iyi maliye bakanı olarak tanındı. 1990'ların başında, yürütme komitesinin Ekonomik Reform Komitesi'ne başkanlık etti...

Bu Kudrin mi?

Yani evet, bu ekonomik liberaller her şeyi yapabilir. Oybirliğiyle hepsinin çalışmak için Magadan bölgesine gitmelerini öneriyorum. Tabiri caizse, bilimsel gelişmelerini pratikte uygulamak.

Ve Magadan'ın kişi başına brüt bölgesel ürünü, en azından Belçika'daki kişi başına düşen GSYİH düzeyine eşit olana kadar - cehennem Anavatan'ın uçsuz bucaksız bölgelerinde başka bir yerde iş bulabilirler mi?

Ve sonra "sözde, Leo Tolstoy gibi, ama gerçekte - ... basit"

 

Kase olmadığını kim söyledi?

İşte düşes tadında:

 
Daniil Stolnikov:
kendimden 1.08) ekleyeceğim
Bir boğa sürüsünü durdurmak genellikle zaman alır. Bir güzel Cuma yetmez.
 
Audi Kiwi hadi yukarı çıkalım =))
 
lactone:
Audi Kiwi hadi yukarı çıkalım =))
Erken, Fedya, Erken!
 

3 p yayıldı, fiyat sınırı kaçırdı...

Bir pound yakalamaya çalışacağım...


