FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1859

Vizard_ :
onu almak ve aptalca kontrol etmek daha iyidir ... çünkü csv'ye veri yüklemek için bir düğme vardır)))
Neden bahsediyorsun ?
 
Zogman :
stratejileri test etmekle ilgili)
 
dün nasıl bir fırtına euroyu 1,135-6'ya kadar fırlattı
 
stranger :

Oğlum, hangi sabah, hangi akşam, hareket yönü, dedi geçen hafta - bir dolar bir buçuk yıl boyunca kiracı değil. sorular?

Zhenya, herkes hafta sonu, idrar kaçırma bir hastalıktır.

Ve paranın neden jöle olmadığını daha ayrıntılı olarak tartışabilirsiniz.
 
Alexey Busygin :
Kıçına vur, ellerinle dokunmayın)

 
stranger :

Daha doğru bir tarih belirlemek için, aksi takdirde bir veya iki yıl, bunun bir şekilde çok gergin olmasının nedeni ne anlama geliyor.

Evet, senin poundun benim için gereksiz, henüz bir doları bitirmediler.

 
Alexey Busygin :

Sebeplerini bilmiyorum ve öğrenmek için çok fazla arzum yok)
 
stranger :
Ama bir ifade var, bir şey söylemiyorsun, enjekte et arkadaşım, enjekte et.
 
 
Evgen-ya1 :

satın almamayı tercih ederim

yani bu bir şaka) Mevcut olanlardan da almayacağım.
