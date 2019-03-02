FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1857

stranger :

Bir ışın yazar mısınız, sabah opuslarından ne işe yaramadı?


stranger :

haftalık daire sürüklendi (/// gibi iyi seçenek seviyeleri gibi olası gördüğüm gibi 0.7819 ve 0.7688 Öyle mi??
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1615#comment_1637115

eski, Yeni Zelandalı hakkında söylediklerini hatırla =)

Lesorub :

çılgın aşk....


çılgın aşk....

Oğlum, hangi sabah, hangi akşam, hareket yönü, dedi geçen hafta - bir dolar bir buçuk yıl boyunca kiracı değil. sorular?

Evgen-ya1 :
haftalık daire sürüklendi ( zaten hareket istiyorum. ...

Zhenya, herkes hafta sonu, idrar kaçırma bir hastalıktır.

 
stranger :

Oğlum, hangi sabah, hangi akşam, hareket yönü, dedi geçen hafta - bir dolar bir buçuk yıl boyunca kiracı değil. sorular?

Zhenya, herkes hafta sonu, idrar kaçırma bir hastalıktır.

orası kesin :)))) inkontinans uykusuzluktur
 
stranger :

Oğlum, hangi sabah, hangi akşam, hareket yönü, dedi geçen hafta - bir dolar bir buçuk yıl boyunca kiracı değil. sorular?

Zhenya, herkes hafta sonu, idrar kaçırma bir hastalıktır.

Zhenya, herkes hafta sonu, idrar kaçırma bir hastalıktır.

Bucks kiracı değil ... Ya oranı? sonuçta yükseltecekler

ve dolar ruble karşısında? (petrol ve altın - altının 1.11'de olacağını yazmışsınız ?? öyle görünüyor)

Bir soru daha:

Tesadüflere inanır mısınız?

 
Evgen-ya1 :
haftalık daire sürüklendi (/// olası 0.7819 ve 0.7688 gördüğüm gibi iyi seçenek seviyeleri gibi görünüyor öyle mi??
ama hayır /// günlük maksimum aralık benim için aynı 07890 ve 07609 çıkıyor
 
stranger :

oanda bu bir şey değil

Komik grafik - sıraya göre - müşteriler neredeyse her zaman doğru şekilde konumlandırılmaz.

Örneğin, bugün - haberlerde euro yükseldi ve müşteriler kısa

Tesadüf ?

 
Zogman :

Bucks kiracı değil ... Ya oranı? sonuçta yükseltecekler

ve dolar ruble karşısında? (petrol ve altın - altının 1.11'de olacağını yazmışsınız ?? öyle görünüyor)

Bir soru daha:

Tesadüflere inanır mısınız?

iyi hayır)

Onu almayacaklar.

Oanda Mui Ne, kesinlikle gerçeğin ardından.

Audi'de hamsterlar toplandı ve tokatlandı.

eh... ve eklenecek bir şey yok (=

