stranger :

Oanda Mui Ne, kesinlikle bundan sonra.

ve o zaman nasıl - bir tesadüf - bu resimler ("kalabalığın üzerlerinde doğru olmadığı" gerçeği)?

işte bir pound - benzer bir resim

belki bu doların düşüş eğiliminden kaynaklanıyor olsa da ... bilmiyorum ...

 
Roman Busarov :

eh... ve eklenecek bir şey yok (=

öğretmen harika
 
Zogman :

ve o zaman nasıl - bir tesadüf - bu resimler ("kalabalığın üzerlerinde doğru olmadığı" gerçeği)?

işte bir pound - benzer bir resim

belki de bu doların düşüş eğiliminden kaynaklanıyor ... bilmiyorum ...

Efendim, dün bana hamsterların (satıcıların) Audi'de işe alındığını söyleselerdi ve bu https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1843#comment_1695237

Ve tüm bunlar oanda'ya dayalı..... Dinleyeceğim.

Ve bugün, ne benim ne de başka birinin akıllı resimlere, genel merkez, toplantılar, kararlar ve diğer Mui Ne hakkında konuşmaya ihtiyacı yok.

stranger :

Efendim, dün bana hamsterların (satıcıların) Audi'de işe alındığını söyleselerdi ve bu https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1843#comment_1695237

Ve tüm bunlar oanda'ya dayalı..... Dinleyeceğim.

havalısın, kimse tartışmıyor, ama bunu nasıl başaracağını söylemiyorsun ve evet, belki şu anda kabul etmeye hazır değiliz, ama bu bununla ilgili değil ...

görünüşe göre çıplak fiyatta bir şey var - yarın bir şey göstermeyi umuyorum ...

ve oanda'da da mümkün - en azından grafik bunu gösteriyor - belki ... bu nedenle, forum üyelerinin bu konudaki görüşleri benim için ilginç

 
stranger :
Pound size teslim edilir.
satın almak için harika bir yer
 
lactone :
satın almak için harika bir yer

satın almamayı tercih ederim

 
Evgen-ya1 :
ama satın almamayı tercih ederim // şu anda çok fazla boğa var

oande üzerinde şort - kalabalığa karşı - uzun - ama anlamadım, iplik harika bir yer hakkında ironik olabilir mi?

 
Zogman :

oande üzerinde şort - kalabalığa karşı - uzun - ama anlamadım, iplik harika bir yer hakkında ironik olabilir mi?

kendi kafanla düşünmek her zaman daha iyidir) bence öyle
 
Evgen-ya1 :
Kendini düşünmek her zaman daha iyidir
çoğu piyasa katılımcısı için durum böyle değil)
 
Evgen-ya1 :
kendi kafanla düşünmek her zaman daha iyidir) bence öyle
onu almak ve aptalca kontrol etmek daha iyidir ... çünkü csv'ye veri yüklemek için bir düğme vardır)))
