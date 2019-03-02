FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1858
Oanda Mui Ne, kesinlikle bundan sonra.
ve o zaman nasıl - bir tesadüf - bu resimler ("kalabalığın üzerlerinde doğru olmadığı" gerçeği)?
işte bir pound - benzer bir resim
belki bu doların düşüş eğiliminden kaynaklanıyor olsa da ... bilmiyorum ...
eh... ve eklenecek bir şey yok (=
Efendim, dün bana hamsterların (satıcıların) Audi'de işe alındığını söyleselerdi ve bu https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1843#comment_1695237
Ve tüm bunlar oanda'ya dayalı..... Dinleyeceğim.
Ve bugün, ne benim ne de başka birinin akıllı resimlere, genel merkez, toplantılar, kararlar ve diğer Mui Ne hakkında konuşmaya ihtiyacı yok.
havalısın, kimse tartışmıyor, ama bunu nasıl başaracağını söylemiyorsun ve evet, belki şu anda kabul etmeye hazır değiliz, ama bu bununla ilgili değil ...
görünüşe göre çıplak fiyatta bir şey var - yarın bir şey göstermeyi umuyorum ...
ve oanda'da da mümkün - en azından grafik bunu gösteriyor - belki ... bu nedenle, forum üyelerinin bu konudaki görüşleri benim için ilginç
Pound size teslim edilir.
satın almak için harika bir yer
satın almamayı tercih ederim
ama satın almamayı tercih ederim // şu anda çok fazla boğa var
oande üzerinde şort - kalabalığa karşı - uzun - ama anlamadım, iplik harika bir yer hakkında ironik olabilir mi?
oande üzerinde şort - kalabalığa karşı - uzun - ama anlamadım, iplik harika bir yer hakkında ironik olabilir mi?
Kendini düşünmek her zaman daha iyidir
kendi kafanla düşünmek her zaman daha iyidir) bence öyle