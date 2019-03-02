FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1995

-Aleks- :

Bugün benim günüm değil - sabahtan beri para öldürüyorum ...

Kim suçlu? Sadece ben! Genel olarak, beni tekmele ...


 
Daniil Stolnikov :

Kınama için teşekkürler!

Karanlık bir dolaba kapanıp kaçıyor gibi görünüyor, ama hayır, bir şey bekliyorum ...

İnsanların koruyucu bir para birimi olarak dolara koştukları ve havanın ticaret dengesinin 15:30'da tutmayacağı ortaya çıktı, ne dersiniz!?

 
-Aleks- :

İşte soru, beni ilgilendirmez, tabi ki ya milyonersiniz ya da böyle yenmek için çok riskli bir insansınız))
 
İşte soru, beni ilgilendirmez, tabi ki ya milyonersiniz ya da böyle yenmek için çok riskli bir insansınız))
Bu bir cent hesabı. Risk maksimuma çıktı - yetersiz işlemler - byaka - görünüşe göre manyetik fırtınalar - benim sorunum ne?
 
Kınama için teşekkürler!

Karanlık bir dolaba kapanıp kaçıyor gibi görünüyor, ama hayır, bir şey bekliyorum ...

İnsanların koruyucu bir para birimi olarak dolara koştukları ve havanın ticaret dengesinin 15:30'da tutmayacağı ortaya çıktı, ne dersiniz!?

Bugün genellikle kimin, nereden, neye ve neden koştuğu belli değil... 0 haber var ama piyasada anlaşılmaz olaylar var... Gerçekte, bugün başka bazı kanunların hüküm sürdüğü ortaya çıkıyor. - chtoli aptalları ...

Avustralyalılar bahse dokunmadı. Görünür müydü? Hayır hayır hayır ... Bebekler alt katta yürüyüşe çıkmaya karar verdi - cilt toplamak için
 
karşı trend + martini suçlamaktır. kısacası - ilk sıra büyük olasılıkla bir şekilde hesaplandı. ikinci aynı sıra RM'yi 2 kat kötüleştirir, vb. Ayrıca, emir eklerken ortalama işlem fiyatı neredeyse ulaşılamaz hale gelir. Ortalama fiyatın hesaplanmasıyla test cihazında denemenizi ve görsel modda kendiniz görmenizi tavsiye ederim. Emirleri açmanız ve grafikte yalnızca ortalama fiyatı görüntülemeniz gerekir. Martini ütopik bir stratejidir.
 
Bugün genellikle kimin, nereden, neye ve neden koştuğu belli değil... 0 haber var ama piyasada anlaşılmaz olaylar var... Gerçekte, bugün başka bazı kanunların hüküm sürdüğü ortaya çıkıyor. - chtoli aptalları ...

Avustralyalılar bahse dokunmadı. Görünür müydü? Hayır hayır hayır ... Bebekler alt katta yürüyüşe çıkmaya karar verdi - cilt toplamak için
ama yak
 
0 haber ve piyasadaki anlaşılmaz olaylar...
Nasıl değil. Ve Yunanistan'ı kurtarmak için her türlü toplantı.
 

Sizce Yunanistan ayrılırsa euro yükselmeye başlar mı?

Benim fikrim, başlayacağı yönünde.

 
Bugün genellikle kimin, nereden, neye ve neden koştuğu belli değil... 0 haber var ama piyasada anlaşılmaz olaylar var... Gerçekte, bugün başka bazı kanunların hüküm sürdüğü ortaya çıkıyor. - chtoli aptalları ...

Avustralyalılar bahse dokunmadı. Görünür müydü? Hayır hayır hayır ... Bebekler alt katta yürüyüşe çıkmaya karar verdi - cilt toplamak için

Evet, Audi'de büyük bir dezavantajım var - bir üzüntü.


karşı eğilim suçlamaktır
Evet, robot akıllıca sadece iki kez 0.03 lot için açıldı, bu da nezaket sınırları içinde. Bu benim hatam, ama bilinçli olup olmadığını anlamıyorum - belki de Forex'i yeni aldım ve rahatlamak istiyorum ...
