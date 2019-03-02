FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1994
bir programcı olsaydım .... yeni yıldan beri aynı durumdayız. bu yüzden dairelerin tarihini test edin. 2011'i eğitim için kaçırdım ve ganimeti biçecektim.
forex'e uygularsak, görelilik teorisinin özünü ilk keşfedenler burada .
orada ilk uygulamayı çiğnemek - bir sentten - bir milyon.
bu arada, bir tane daha aldım - günde bir milyon.
ZY hakimiyet için teşekkürler
iyi, o zaman neden olmasın? ilerici lot yüklü ve ileri!!! Sadece burada ne tür bir sisteme sahip olmanın gerekli olduğunu hayal bile edemiyorum? Her ne kadar hayır - hayal ediyorum. Bir sistemden ziyade bir avantaj. Ancak standart koşullar altında böyle bir şey bulmanız pek olası değildir.
ZY hakimiyet için teşekkürler
sorun değil) ikinciye dalın)
ikincisi nedir? ))
günde bir milyon.. yani. bu zaten esasen bir sistem, TK için birinci ve ikinci şartlar..
evet - bir sistem olurdu - en az bir milyon var, en az %10 - bir teknoloji meselesi))
Bugün benim günüm değil - sabahtan beri para öldürüyorum ...
Kim suçlu? Sadece ben! Genel olarak, beni tekmele ...
evet, göründüğü gibi. Brezilya sistemi - böyle bir numara biliyor musunuz?