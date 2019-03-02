FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1994

iIDLERr :

bir programcı olsaydım .... yeni yıldan beri aynı durumdayız. bu yüzden dairelerin tarihini test edin. 2011'i eğitim için kaçırdım ve ganimeti biçecektim.

Stratejinin açıklamasıyla (açıklık için resimlerle) ayrı bir konu oluşturun, hatta belki kendiniz yazmaya başlayın. Sorular sorun - mql5 kodunu yazmanıza yardımcı olacağını düşünüyorum.
 
new-rena :

forex'e uygularsak, görelilik teorisinin özünü ilk keşfedenler burada .

orada ilk uygulamayı çiğnemek - bir sentten - bir milyon.

bu arada, bir tane daha aldım - günde bir milyon.

iyi, o zaman neden olmasın? ilerici lot yüklü ve ileri!!! Sadece burada ne tür bir sisteme sahip olmanın gerekli olduğunu hayal bile edemiyorum? Her ne kadar hayır - hayal ediyorum. Bir sistemden ziyade bir avantaj. Ancak standart koşullar altında böyle bir şey bulmanız pek olası değildir.

ZY hakimiyet için teşekkürler
 
Daniil Stolnikov :
iyi, o zaman neden olmasın? ilerici lot yüklü ve ileri!!! Sadece burada ne tür bir sisteme sahip olmanın gerekli olduğunu hayal bile edemiyorum? Her ne kadar hayır - hayal ediyorum. Bir sistemden ziyade bir avantaj. Ancak standart koşullar altında böyle bir şey bulmanız pek olası değildir.

ZY hakimiyet için teşekkürler
sorun değil) ikinciye dalın)
 
new-rena :
sorun değil) ikinciye dalın)
ikincisi nedir? ))
 
Daniil Stolnikov :
ikincisi nedir? ))
günde bir milyon.. yani. bu zaten esasen bir sistem, TK için birinci ve ikinci şartlar..
 
new-rena :
günde bir milyon.. yani. bu zaten esasen bir sistem, TK için birinci ve ikinci şartlar..
evet - bir sistem olurdu - en az bir milyon var, en az %10 - bir teknoloji meselesi))
 
Daniil Stolnikov :
evet - bir sistem olurdu - en az bir milyon var, en az %10 - bir teknoloji meselesi))
evet, göründüğü gibi. Brezilya sistemi - böyle bir numara biliyor musunuz?
peki yazdığım gibi =) 55- bir pound aldı.. 5920-30 dan tutan herkes kârlı
 

Bugün benim günüm değil - sabahtan beri para öldürüyorum ...

Kim suçlu? Sadece ben! Genel olarak, beni tekmele ...


 
new-rena :
evet, göründüğü gibi. Brezilya sistemi - böyle bir numara biliyor musunuz?
bana hatırlat?
