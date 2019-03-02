FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1989

Yeni yorum
 
Oh, uyuyakaldım, uyuyakaldım AUDJPY - Açgözlüydüm ve işi kaldırdım - Daha fazla uyuyacağım ...
 

Yeni seride - Varoufakis ve paralel gerçeklik, paralel para birimleri ve paralel kredilerle. Dikey beyinlerin yanı sıra.

Varufakis'in gücü sizinle olsun.

 

hepalunaçıcı:


 
Lesorub :

hepalunaçıcı:

bir boşluk değil, şımartıcı. görünüşe göre birçok insan Cuma günü Eureka'yı kullandı)
 
new-rena :
bir boşluk değil, şımartıcı. görünüşe göre birçok insan Cuma günü Eureka'yı kullandı)

evet büyük amcalar yunanlılardan böyle bir çeviklik beklemiyorlarmış, euroyu sıfıra yakın yukarı çekmek zorunda kalmışlar))

 
new-rena :
bir boşluk değil, şımartıcı. görünüşe göre birçok insan Cuma günü Eureka'yı kullandı)

saat 4'teki ladin yangınları 120 p verecek.

başka bir soru, Evra 300 p verecek mi????

 
Lesorub :

saat 4'teki ladin yangınları 120 p verecek.

başka bir soru, Evra 300 p verecek mi????

açgözlülük bir kusur değildir. CMYO'ya binin ve orada hangi ikramın olduğunu görün. 16-00 Moskova'da orada olacağız. Pazartesi günleri, böyle bir chip yuvarlandı ... Nasıl olduğunu bilmiyorum, ama Cumartesi günü izleyebilirsiniz.
 
new-rena :
açgözlülük bir kusur değildir. CMYO'ya binin ve orada hangi ikramın olduğunu görün. 16-00 Moskova'da orada olacağız. Pazartesi günleri, böyle bir chip yuvarlandı ... Nasıl olduğunu bilmiyorum, ama Cumartesi günü izleyebilirsiniz.
CME'de kesinlikle 1 osuruk farkı. zaten 10 kez yuvarlandı))
 
Daniil Stolnikov :
CME'de kesinlikle 1 osuruk farkı. zaten 10 kez yuvarlandı))
Evet, zaten ekledim. Cumartesi veya Pazar hakkında konuşma - açılıştan önce.
 
Daniil Stolnikov :
CME'de kesinlikle 1 osuruk farkı. zaten 10 kez yuvarlandı))
korkuluk, handikap ve gelecek arasında yayılan en bilgilendiricidir.
1...198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996...2119
Yeni yorum