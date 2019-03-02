FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1838
Bir şeyi anlamıyorum. Tüm konuşmalarınızdan çıkan sonuç şu: Teorik olarak bile karlı işlemler yapmak mümkün değil. Burada ne yapıyorsun? Elinde ve önünde kürekler)
bir ekskavatörde kazanıyorlar =)
Birçok acemi ve cemaat üyesi var, O Harika
işler döngüde değil
hepsi hihanki ve khakhanki olurdu - elinizde bir kürek ve gidin))
yapılacak şeyler
2
bölüm hakkında Yaşa ve öğren ))
Yaşa ve öğren ))
Danila, bu tercih seviyelerinde ilerledin mi?
Dün fiyatın genellikle seçeneklerden sektiğini okudum. seviye - satıcılardan beri - krupnyak, yürütmeleri için karlı değil ve koruyorlar.
Bugün şunu görüyoruz:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/641691
tercih yazıyor. 1.1294 seviyesi - ve gerçekten de fiyat onu iki kez vurdu ve henüz kırılmadı.
Bakalım çarptığında ne olacak?
Yoksa opsiyon seviyeleri değişir ve büyük adam opsiyonlarını geri alır mı? fiyatları zamana ve varlığın cari fiyatına nasıl bağlıdır?
Ama bu arada, alt seviye:
1.1126 - yaklaşamadık bile - adamın mı sürüyor yoksa teori mi karışıyor belli değil
Birçok acemi ve cemaat üyesi var, O Harika
Ruble için - oran 11.5'e düşürüldü, rezervlerin 500'e kadar olduğu söyleniyor, yükseltmek istiyorlar.