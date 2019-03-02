FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1838

stranger :
Bir şeyi anlamıyorum. Tüm konuşmalarınızdan çıkan sonuç şu: Teorik olarak bile karlı işlemler yapmak mümkün değil. Burada ne yapıyorsun? Elinde ve önünde kürekler)
evet kim diyor bu sadece %100 tahminin imkansızlığıyla ilgili;)
 
Roman Busarov :
bir ekskavatörde kazanıyorlar =)
Abramoviç gibi bir katamaran üzerinde
 
stranger :
Birçok acemi ve cemaat üyesi var, O Harika
hepsi hihanki ve khakhanki olurdu - elinizde bir kürek ve gidin))

işler döngüde değil
 
Daniil Stolnikov :
hepsi hihanki ve khakhanki olurdu - elinizde bir kürek ve gidin))

yapılacak şeyler
stranger :
bölüm hakkında Yaşa ve öğren ))
 
Daniil Stolnikov :
bölüm hakkında Yaşa ve öğren ))
Audi baktı, başka bir şey verebilir miyiz?)))
 
Daniil Stolnikov :
Yaşa ve öğren ))

Danila, bu tercih seviyelerinde ilerledin mi?

Dün fiyatın genellikle seçeneklerden sektiğini okudum. seviye - satıcılardan beri - krupnyak, yürütmeleri için karlı değil ve koruyorlar.

Bugün şunu görüyoruz:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/641691

tercih yazıyor. 1.1294 seviyesi - ve gerçekten de fiyat onu iki kez vurdu ve henüz kırılmadı.

Bakalım çarptığında ne olacak?

Yoksa opsiyon seviyeleri değişir ve büyük adam opsiyonlarını geri alır mı? fiyatları zamana ve varlığın cari fiyatına nasıl bağlıdır?

Ama bu arada, alt seviye:

1.1126 - yaklaşamadık bile - adamın mı sürüyor yoksa teori mi karışıyor belli değil

Опционные уровни* на понедельник, 15 июня 2015 года:
Опционные уровни* на понедельник, 15 июня 2015 года:
  • 2015.06.15
  • Oleg Ustinov
  • www.mql5.com
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.1367 (1899) $1.1327 (879) $1.1294 (185)
 
Sadece genel bilgiler var ve daha sonra nasılsa dosyalandı) Yani, hiçbir şeyle ilgili değil.
 
stranger :
Birçok acemi ve cemaat üyesi var, O Harika
Evet ... eğilmek istiyorum ... ama HIM hala orada değil)))
 
İlgi aradı.

Ruble için - oran 11.5'e düşürüldü, rezervlerin 500'e kadar olduğu söyleniyor, yükseltmek istiyorlar.


