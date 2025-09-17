FiyatlarBölümler
GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar

2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: New Zealand Dollar

GBPNZD döviz kuru bugün -0.19% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 2.29606 NZD ve Yüksek fiyatı olarak 2.30837 NZD aralığında işlem gördü.

İngiliz poundu vs Yeni Zelanda doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.29606 2.30837
Yıllık aralık
2.10261 2.33526
Önceki kapanış
2.3007 9
Açılış
2.2980 4
Satış
2.2965 1
Alış
2.2968 1
Düşük
2.2960 6
Yüksek
2.3083 7
Hacim
74.028 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
0.37%
6 aylık değişim
0.98%
Yıllık değişim
9.02%
21 Eylül, Pazar