Dövizler / GBPNZD
GBPNZD: Pound Sterling vs New Zealand Dollar
2.29651 NZD 0.00428 (0.19%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: New Zealand Dollar
GBPNZD döviz kuru bugün -0.19% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 2.29606 NZD ve Yüksek fiyatı olarak 2.30837 NZD aralığında işlem gördü.
İngiliz poundu vs Yeni Zelanda doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GBPNZD haberleri
GBPNZD on the Community Forum
GBPNZD için alım-satım uygulamaları
Günlük aralık
2.29606 2.30837
Yıllık aralık
2.10261 2.33526
- Önceki kapanış
- 2.3007 9
- Açılış
- 2.2980 4
- Satış
- 2.2965 1
- Alış
- 2.2968 1
- Düşük
- 2.2960 6
- Yüksek
- 2.3083 7
- Hacim
- 74.028 K
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- 0.37%
- 6 aylık değişim
- 0.98%
- Yıllık değişim
- 9.02%
21 Eylül, Pazar