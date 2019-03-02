FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 919

Kadu tarafından bugün için 1.2400 hedef ... teoride tutmalı ....
chepikds :
Kadu tarafından bugün için 1.2400 hedef ... teoride tutmalı ....
veya başlangıç noktasına geri dönün =)
Risk Yöneticisi: Başlangıç boyutunu 2 kat artırarak depoyu yenilemeniz gerekiyorsa, riski 2 kat azaltırsınız, vb.)))) (yıllar içinde test edilmiştir)
 

ve günlük hareket seçilir:


 

Oturuyorum, bir takas stratejisi düşünüyorum ve sonra harika bir şey fark ettim:

Farkları kendiniz bulun:

2 farklı broker ile 2 hesap)))

Komik olan şu ki, USDCHF çiftinin dip seviyeleri neredeyse nokta nokta eşleşiyor.

Ama çarmıhta))))

not 2011'in önceki en düşük seviyelerinin de burada çok farklı olduğunu fark ettim)))

herkes nereye kayboldu? =)
 
Myth63 :
herkes nereye kayboldu? =)

belki pound sinsice tıka basa dolu?

ya da euro...

Peki, biri GK ve ikincisi FC? =)
lactone :

Oturuyorum, bir takas stratejisi düşünüyorum ve sonra harika bir şey fark ettim:

................

mdyayayayaya ....... tahkim kaçınılmazdır. insanlar yıllardır bunu arıyor. PM'de dts-shek isimlerini alabilir miyim? (Yere eğileceğim)
 
Myth63 :
herkes nereye kayboldu? =)
Evra muhtemelen her şeyi satın aldı ve nasıl yavaşça süründüğünü izleyin))
