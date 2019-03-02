FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1839

Vizard_ :
Evet ... eğilmek istiyorum ... ama HIM hala orada değil)))
büyücü, ticaretle mi yaşıyorsun? yoksa bir hobi mi?
 
Vizard_ :
İlgi aradı.

Ruble için - oran 11.5'e düşürüldü, rezervlerin 500'e kadar olduğu söyleniyor, yükseltmek istiyorlar.


strenzh size gün içi yazdı - neden tüm bu verilere ihtiyacınız var?

ps

resimde bir sorun var - tıkladığınızda ABD'de başka bir resim çıkıyor

 
İnanırsak, O dönecektir...
 
stranger :

CFTS verilerine göre eurodaki açıkların düştüğünü yazıyorlar,

bu sizin verilerinizle uyuşuyor mu?

 
Euro'yu takip etmiyorum.
 
Zogman :

strenzh size gün içi yazdı - neden tüm bu verilere ihtiyacınız var?

ps

resimde bir sorun var - tıkladığınızda ABD'de başka bir resim çıkıyor

Kahretsin... neden şimdi dünyaya hiç bakmıyorum)))) Bunu dene...


 
sadece meraktan bakıyorsun

Yoksa ticaret için mi?

ps

ruble için burada

size açıkça fazla satıldığını yazdınız - bu yüzden muhtemelen kasım ayından beri belliydi ve ocak şubat ayında düşmeye başladı

 
Zogman :

sadece meraktan bakıyorsun

Yoksa ticaret için mi?

Hiçbir müdahale kalmayana kadar çocuğu elinden aldı.. yazdı...
 
ve doları kısaltmaya ne zaman başladınız?
 
buna ihtiyacın yok, merak etme ... sorgulamalar yorgun ... bana konunun ne kadar ilginç olduğunu daha iyi anlat ...
