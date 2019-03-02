FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1839
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet ... eğilmek istiyorum ... ama HIM hala orada değil)))
İlgi aradı.
Ruble için - oran 11.5'e düşürüldü, rezervlerin 500'e kadar olduğu söyleniyor, yükseltmek istiyorlar.
strenzh size gün içi yazdı - neden tüm bu verilere ihtiyacınız var?
ps
resimde bir sorun var - tıkladığınızda ABD'de başka bir resim çıkıyor
Evet ... eğilmek istiyorum ... ama HIM hala orada değil)))
CFTS verilerine göre eurodaki açıkların düştüğünü yazıyorlar,
bu sizin verilerinizle uyuşuyor mu?
CFTS verilerine göre eurodaki açıkların düştüğünü yazıyorlar,
bu sizin verilerinizle uyuşuyor mu?
strenzh size gün içi yazdı - neden tüm bu verilere ihtiyacınız var?
ps
resimde bir sorun var - tıkladığınızda ABD'de başka bir resim çıkıyor
Kahretsin... neden şimdi dünyaya hiç bakmıyorum)))) Bunu dene...
Kahretsin... neden şimdi dünyaya hiç bakmıyorum)))) Bunu dene...
sadece meraktan bakıyorsun
Yoksa ticaret için mi?
ps
ruble için burada
size açıkça fazla satıldığını yazdınız - bu yüzden muhtemelen kasım ayından beri belliydi ve ocak şubat ayında düşmeye başladı
sadece meraktan bakıyorsun
Yoksa ticaret için mi?
Hiçbir müdahale kalmayana kadar çocuğu elinden aldı.. yazdı...
ve doları kısaltmaya ne zaman başladınız?