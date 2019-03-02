FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1837
Vay canına, 2 sayfa önce fiyatın nereye gideceğini merak ediyordunuz ve burada zaten Mayıs ayının başından (gerçekten sonra) her şeyin önceden belirlendiğini söylüyorlar. O zaman kendiniz karar verin ve seçeneklerle bir tahmin oyunu oynamayın))
Herkes sana zamanında söyler, sadece hafızan yok, eklemelisin)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1510#comment_1612097
1. Seviyeyi kırdı ve aşağı indi.
2. Ve şimdi senin çizdiğin yere gideceğini kim söyledi? ))
Öğretmenin bir takipçisi varmış gibi görünüyordu.......
hepimiz birinin takipçisiyiz ve tüm biliş süreci kopyalama ve yansıtmadır. ;)
iyi ki inkar etmiyor =)))
tıpkı Lev Yusuf gibi - bu resim için .... fiyatı:
Bir şeyi anlamıyorum. Tüm konuşmalarınızdan çıkan sonuç şu: Teorik olarak bile karlı işlemler yapmak mümkün değil. Burada ne yapıyorsun? Elinde ve önünde kürekler)
Evet, hiç kimse, Mayıs ayında şımartıldığına dair eski tahmine son vermek istediğini söylemedi. Şimdi ikinci tura gitme zamanının geldiğine karar verdim.
Öğretmenin bir takipçisi varmış gibi görünüyordu.......