Myth63 :

ve alternatif olarak son maqdi zirvesinin 25 pip üzerinde durdurun. sıfır seviyesine ulaşıldığında, sipariş yarıya iner ve başabaş olur. ancak testte sürülebilir ve ne kadar iyi olduğunu anlayabilir.

4 çiftinizde sık sık kalkış gözlemleniyor mu?

haftanın hangi gününde seviyeden girdiler?

 
Myth63 :

asıl mesele, okların iyi görünmesidir)))
Lesorub :

4 çiftinizde sık sık kalkış gözlemleniyor mu?

haftanın hangi gününde seviyeden girdiler?

Diğer hindilerle ticaret yapıyorum =) ve son olarak giriş güne bağlı değil. Sadece makul duraklar koydum.
Spekul :
asıl şey, okların iyi görünmesidir)))

evet =) ok kuralı =)) ama yine de düzeltmemiz gerekiyor. Ve böylece hikaye daha fazla yönlendirilir =)

Eureka haberleri atlandı)
 
_new-rena :
evet, akşam çürük ...


 
1.2465+/- - Kanada tavanı
gün boşuna değil =)
 
Myth63 :
Myth63 :
ve Ishim'de - olduğu yere kök salmış gibi hareketsiz duruyor ... biraz yaramaz bir chota başlatıyor)))
