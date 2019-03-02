FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1836
yukarıda okuyun - sarkaç - salınımlar ve dalgalar
Saçma sapan çizdin. Ve hala sarkacın prensibini anlamıyorsunuz. Sarkaç sizin çizimlerinizle değil, parayla hareket ettirilir. ;)
Şimdi okumak benim için değil, senin için. Bol bol okuma ve sayma. ;)
Daniil Stolnikov :
ну так никто и не спорит - всем правят деньги )) только вот это все отражается на графике цены и подчиняется некоторым законам.
herşey olabilir
Vay canına, 2 sayfa önce fiyatın nereye gideceğini merak ediyordunuz ve burada zaten Mayıs ayının başından (gerçekten sonra) her şeyin önceden belirlendiğini söylüyorlar. O zaman kendiniz karar verin ve seçeneklerle bir tahmin oyunu oynamayın))
Hiçbir şey tahmin etmedim. Dikkatlice oku. Sadece yazdıklarımı yanlış anlıyorsun. Bu şaşırtıcı değil çünkü benim gördüğümü görmüyorsunuz. ))
Analiz için ihtiyaç duyduğunuz verilere sahip olduğunuzda tahminde bulunmanıza gerek yoktur. ;)
yukarıda okuyun - sarkaç - salınımlar ve dalgalar
Tuvalette?
Öğretmenin gençliğinde onlardan bahsettiğini hala hatırlıyorum ...
Öğretmen bir sürü ilginç şey söyledi. üzgünüm orada değildim
konteyner - kendiniz seçin))
Görünüşe göre öğretmen çok ilginç şeyler söyledi, kahretsin, orada olmamam çok yazık))