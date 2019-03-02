FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1836

Daniil Stolnikov :
yukarıda okuyun - sarkaç - salınımlar ve dalgalar
Şimdi okumak benim için değil, sizin için. Bol bol okuma ve sayma. ;)
 
Anatoli Kazharski :

Saçma sapan çizdin. Ve hala sarkacın prensibini anlamıyorsunuz. Sarkaç sizin çizimlerinizle değil, parayla hareket ettirilir. ;)

peki, kimse tartışmıyor - her şey para tarafından yönetiliyor)) sadece tüm bunlar fiyat tablosuna yansıtılıyor ve bazı yasalara uyuyor.
 
Anatoli Kazharski :
herşey olabilir
 

Daniil Stolnikov :
ну так никто и не спорит - всем правят деньги )) только вот это все отражается на графике цены и подчиняется некоторым законам.

herşey olabilir

ikna etmeyeceğim. Bu senin yolun. Zevk almak. ;)

Botu olmayan kunduracı kötüdür. )

 
Anatoli Kazharski :

Vay canına, 2 sayfa önce fiyatın nereye gideceğini merak ediyordunuz ve burada zaten Mayıs ayının başından (gerçekten sonra) her şeyin önceden belirlendiğini söylüyorlar. O zaman kendiniz karar verin ve seçeneklerle bir tahmin oyunu oynamayın))
 
Daniil Stolnikov :
Hiçbir şey tahmin etmedim. Dikkatlice oku. Sadece yazdıklarımı yanlış anlıyorsun. Bu şaşırtıcı değil çünkü benim gördüğümü görmüyorsunuz. ))

Analiz için ihtiyaç duyduğunuz verilere sahip olduğunuzda tahminde bulunmanıza gerek yoktur. ;)

 
Daniil Stolnikov :
yukarıda okuyun - sarkaç - salınımlar ve dalgalar

Tuvalette?

Öğretmenin gençliğinde onlardan bahsettiğini hala hatırlıyorum ...

 
Anatoli Kazharski :

sözleri şarkıdan çıkaramazsın))
 
stranger :

Tuvalette?

Öğretmenin gençliğinde onlardan bahsettiğini hala hatırlıyorum ...

konteyner - kendiniz seçin))

Öğretmen bir sürü ilginç şey söyledi. üzgünüm orada değildim
Daniil Stolnikov :
konteyner - kendiniz seçin))

Görünüşe göre öğretmen çok ilginç şeyler söyledi, kahretsin, orada olmamam çok yazık))
Öğretmenin bir takipçisi varmış gibi görünüyordu.......
