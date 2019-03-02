FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1512
Resimden, euro ve pound iyi bir şekilde bağlantılı.
Hislerime göre - gecikme ile bir bağlantı var - birkaç gün içinde bir çiftte güçlü bir hareket başlıyor ve diğerinde tekrarlanıyor.
H1
1.25 = -0.69
2.100 = 0.26
http://ru.investing.com/forex-tools/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82 %D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8- %D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
kaybım yok
sihirbaz
H1 = izle yazdım)))
Bir bağlantı verdim ... oyna)))
Her zaman bir risk vardır, sadece payı lot tarafından düzenlenir =)
Geçmişi olan herkese merhaba..
Efsaneyi savunmayın, Yaşlı Olan hiçbir kaybı olmadığını özellikle belirtti. Ve herhangi bir kayıp olmadığına göre, riskler nelerdir? "Moby" nin bize öğrettiği gibi, pirzola üzerinde yürüyün ...
Ve Sokol bize risk payını azaltmayı öğretti. 1/10 kaldıraçla, iki yılımı bir düşüşte geçirdim... süper bir tüccar...
büyük ihtimalle kaybı yoktur. 20-40 piplik bir kayıp sorunsuz bir şekilde ödenir.
ben bile her zaman dönüm noktasını hesaplayamıyorum. ama + - 50 oldukça gerçek. yani, 100 piplik bir düşüş, 500+'lık bir kârla oldukça doğaldır, burada tüm pirzola yuvarlanmaz. Rahat bir yaşam için sürekli olarak yılda belirli bir yüzdeyi yeterli kılmak daha iyidir. Yılda 1-2 lyama odunu oldukça yeterli bir gelir olarak görüyorum.
Şimdi yarı otomatik bir danışman yapacağız bakalım ne olacak.
kim uydurmak isterse sonradan eşlik ederek fikir paylaşabilirim. 5-6 çift üzerinde çalışacaktır. YARI OTOMATİK.
Risk sadece partinin büyüklüğü ile düzenlenir, çekilişte yıllarca oturmak aptallıktır, Öğretmen kanıtladı. Ve Efsane doğru bir şekilde dedi ki, 20-30 pip sizin yönünüze gitmiyor ve açıklığa daha yakın kesmiyor, deniz kenarında havayı beklemeyin, bunu bir kayıp olarak görmüyorum, bunu 20 Kasım'dan beri iki kez yaşadım. .
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12552175&viewfull=1#post12552175
eskiler bize inanmıyorlar =) ve onlar inanmaya başlayınca biz zaten devriliyoruz =)))
