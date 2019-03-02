FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1516
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En azından köşeden çıkıyorsun - etrafa bak)))
TF koşullu? (rüzgarın nereden estiği açıktır - uygulayıcıları dinleyin) H4'te zirve - D1'de görünmez
Kalay))) Doğası gereği bir aptal mısın yoksa öyleymiş gibi mi davranıyorsun))) Kaç yıl tekrar edebilirsin -
Likidite sağlayıcılarından bir kene akışı var... çocuk veya değil)))
filtreler (filtreler yılda birkaç kez değiştirilebilir)... Ardından herhangi bir TF kesilir...
Size eski bir şablon olduğunu söylüyorum (bilirsiniz, bilirsiniz, MT4'te simge durumuna küçültülmüş bir pencere))))), sizi gördüğümde onu açıp ekrana getirebilirim. ( diğer her şey beni hiç ilgilendirmiyor - yanlış olabilir - ama her zaman doğru görünüyor!)
Shaw, gösteremez misin? Pekala, bana bir şablon atın, bir ekran alıp trend olanlarınızın süründüğünü kanıtlayayım. Ve yaşlandıkça, daha fazla hata birikir.
Şablonunuzu çalmak istediğimi umuyorsanız, bir satır dışında her şeyi silin.
...
Shaw, gösteremez misin? Pekala, bana bir şablon atın, bir ekran alıp trend olanlarınızın süründüğünü kanıtlayayım. Ve yaşlandıkça, daha fazla hata birikir.
Ben mnu - deja vu))) Muhtemelen 5 yıl veya daha önce ona yüzlerce kez söylediler - en azından satırları düzeltin)))
Ve yapmadı... Bulanık mantık... Bulanık mantık...)))
Afrika'dan bir muz alıyorsunuz,))) (zamanım olduğunda m1 tp - 7-8pp sl 13'e gidiyorum , 3-4 fırsat için bir geyik)
Herhangi bir kanıt olmadan söylüyorum , fiyat D1'de (1 mum) "düşüyor", bu süre zarfında 5-6 kez "büyüyor" ve H1'de "düşüyor". (H4'te 2-3 kez olabilir - olmayabilir)
öğretmen için ayağa kalk =))
Trend oluşturulmalı !!!! sadece seviyeden inşa etmek gerekiyor (üç ayda bir öğrendiğim gibi) ve sadece 3 ay boyunca nasıl bir paradoks değil. Üç aylık opsiyon seviyelerinin kesişimleri ve eğilim çizgisi çok sık destek ve dirençtir, ancak burada zaten ek hesaplamaları ve diğer hindileri dahil etmek gerekiyor. Bu durumda, sadece seviyedeki ses seviyesine bakıyorum ve başka bir şey =)
Afrika'dan bir muz alıyorsunuz,))) (zamanım olduğunda m1 tp - 7-8pp sl 13'e gidiyorum, 3-4 fırsat için bir geyik)
Şirketinizden bıktım!