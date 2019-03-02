FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1516

Ishim :
En azından köşeden çıkıyorsun - etrafa bak)))
Ve modaya uygun olanları daha güçlü yenersiniz, daha küçük TF'lere geçerken grafik boyunca sürünürler. İşte, bana açıkça kaybettiğin bir tablo göster, en azından saatte, dakikalardan bahsetmiyorum))))
 
Ishim :

TF koşullu? (rüzgarın nereden estiği açıktır - uygulayıcıları dinleyin) H4'te zirve - D1'de görünmez

Kalay))) Doğası gereği bir aptal mısın yoksa öyleymiş gibi mi davranıyorsun))) Kaç yıl tekrar edebilirsin -
Likidite sağlayıcılarından bir kene akışı var... çocuk veya değil)))
filtreler (filtreler yılda birkaç kez değiştirilebilir)... Ardından herhangi bir TF kesilir...

 
Ishim :
Size eski bir şablon olduğunu söylüyorum (bilirsiniz, bilirsiniz, MT4'te simge durumuna küçültülmüş bir pencere))))), sizi gördüğümde onu açıp ekrana getirebilirim. ( diğer her şey beni hiç ilgilendirmiyor - yanlış olabilir - ama her zaman doğru görünüyor!)

Shaw, gösteremez misin? Pekala, bana bir şablon atın, bir ekran alıp trend olanlarınızın süründüğünü kanıtlayayım. Ve yaşlandıkça, daha fazla hata birikir.

Şablonunuzu çalmak istediğimi umuyorsanız, bir satır dışında her şeyi silin.

 
Vizard_ :

...

Bu konformizm değil. )))
 
Nestradamus :
Shaw, gösteremez misin? Pekala, bana bir şablon atın, bir ekran alıp trend olanlarınızın süründüğünü kanıtlayayım. Ve yaşlandıkça, daha fazla hata birikir.

Ben mnu - deja vu))) Muhtemelen 5 yıl veya daha önce ona yüzlerce kez söylediler - en azından satırları düzeltin)))

Ve yapmadı... Bulanık mantık... Bulanık mantık...)))

 
Ishim :
Afrika'dan bir muz alıyorsunuz,))) (zamanım olduğunda m1 tp - 7-8pp sl 13'e gidiyorum , 3-4 fırsat için bir geyik)
peki hocam)))
 
Ishim :
Herhangi bir kanıt olmadan söylüyorum , fiyat D1'de (1 mum) "düşüyor", bu süre zarfında 5-6 kez "büyüyor" ve H1'de "düşüyor". (H4'te 2-3 kez olabilir - olmayabilir)
[Silindi]  

öğretmen için ayağa kalk =))

Trend oluşturulmalı !!!! sadece seviyeden inşa etmek gerekiyor (üç ayda bir öğrendiğim gibi) ve sadece 3 ay boyunca nasıl bir paradoks değil. Üç aylık opsiyon seviyelerinin kesişimleri ve eğilim çizgisi çok sık destek ve dirençtir, ancak burada zaten ek hesaplamaları ve diğer hindileri dahil etmek gerekiyor. Bu durumda, sadece seviyedeki ses seviyesine bakıyorum ve başka bir şey =)

[Silindi]  
Ishim :
Afrika'dan bir muz alıyorsunuz,))) (zamanım olduğunda m1 tp - 7-8pp sl 13'e gidiyorum, 3-4 fırsat için bir geyik)
ama bu saçmalık. manuel scalping, pamm'de gördüğümüz gibi %100 bir boşaltmadır.
 
Ishim :
Şirketinizden bıktım!
Öğretmenim, merhamet et, gitme, sadece senden uzaklaşıyorum))))
