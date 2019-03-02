FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1507

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
iki zencefilli kurabiye yeterli değil - üçe ihtiyacınız var))
Zencefilli kurabiye değil mi! bir ve bir zencefilli kurabiye ve ikincisine gözyaşı olmadan bakmayacaksın, bir çörek deliği
 

amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...


 
Lesorub :

amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...


Bu ne anlama geliyor? Düşünce trenimi kaybediyorum!
 
Lesorub :

amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...


Böyle bir hareketle 1.58 artık saçmalık değil.
 
vaz :
Böyle bir hareketle 1.58 artık saçmalık değil.
saçmalık saçmalık değil ama henüz bir hareket yok
 
vaz :
Böyle bir hareketle 1.58 artık saçmalık değil.
anladığım kadarıyla euro da sıçrayacak mı?
 
Alexey Busygin :
Bu ne anlama geliyor? Düşünce trenimi kaybediyorum!
gün daha bitmedi, çok erken...
 

ve Evra onu yüksek alacak ...


 

Dolar tüm cephelerde ve euro, sterlin ve yen karşısında büyüyecek mi? Ne düşünüyorsun ?

 
Zogman :

Dolar tüm cephelerde ve euro, sterlin ve yen karşısında büyüyecek mi? Ne düşünüyorsun ?

Bence olmaz, büyüme olmaz
1...150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514...2119
Yeni yorum