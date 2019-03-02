FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1507
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
iki zencefilli kurabiye yeterli değil - üçe ihtiyacınız var))
amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...
amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...
amers için, öyle görünüyor ki, çürümüş olacak ...
Böyle bir hareketle 1.58 artık saçmalık değil.
Böyle bir hareketle 1.58 artık saçmalık değil.
Bu ne anlama geliyor? Düşünce trenimi kaybediyorum!
ve Evra onu yüksek alacak ...
Dolar tüm cephelerde ve euro, sterlin ve yen karşısında büyüyecek mi? Ne düşünüyorsun ?
Dolar tüm cephelerde ve euro, sterlin ve yen karşısında büyüyecek mi? Ne düşünüyorsun ?