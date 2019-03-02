FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1508

Alexey Busygin :
Bence olmaz, büyüme olmaz
Hmm ... ve özellikle pound tarafından? Seçimlerden sonra bir sıçrama oldu - bence geri dönecek.
 
Zogman :
Ve bizim kutsanmış Sensei'miz nerede?)
 
stranger :
Dağlarda ... tef ile yalnız ...)))

 
Vizard_ :

Akıl olmadığı için ve ....)))
 
stranger :
Ama eğlenceli...
Ama pembe haplar yemek yemediğinde.
pembe coşkulu altında)))
 
Vizard_ :

yabancı :
Merhaba. Shaw yine Şaman'ı kovdu mu? .. Uzun süre seni aforoz etmedi ...
 
Nestradamus :
Yani evet sıkıcı

Ve belki başka bir inci tip diskler hakkında bükülür)

 
Nestradamus :
Merhaba. Evet, seveceniz)))
 
stranger :

Bir sanatçıya sorulduğunda: "Ne diye kırmızı bir at çizdin? Böyle şeyler yok." Gururla yanıtlıyor: "Ama ben öyle görüyorum ..."

Böylece Şaman, birine bir şey açıklamak istediğinde, sözleri onun için anlaşılır hale gelir...

