FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1511
Cumartesi Pazar hava tahmini ne, piyasa uyuyor, insanlar kustu
Hayır, ticaret yapmıyorum. "Pound ise, o zaman euro" görüşü yanlıştır.
Merhaba Eski! Neden euro kullanmıyorsun?
Audi 7810-15, Pound 5137+-10 bekliyoruz.
İyi şanlar. Herkese mutlu tatiller!
Euro ve pound için aynı hacimde bir anlaşmanın, parada yaklaşık %20'lik bir fark olduğunu açıkladı.
Ancak kayıplar da aynı oranda daha yüksek
Sadece resimler...
Resimden, euro ve pound iyi bir şekilde bağlantılı.
Hislerime göre - gecikme ile bir bağlantı var - birkaç gün içinde bir çiftte güçlü bir hareket başlıyor ve diğerinde tekrarlanıyor.
kaybım yok
O zaman neden geliri lot artırmıyorsunuz? Ve sefil bir% 20 ile değil, bazen veya büyüklük sırasına göre mi? ..
Her zaman bir risk vardır, sadece payı lot tarafından düzenlenir =)
Geçmişi olan herkese merhaba..