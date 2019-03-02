FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1511

Yeni yorum
 
Alexey Busygin :
Cumartesi Pazar hava tahmini ne, piyasa uyuyor, insanlar kustu
HE gibi gerekli olduğunu anlıyorum, Pazartesi sabahı uyandım ve parmaklarımla düğmeleri dürtmeye gittim, benim için öyle olmuyor)
 
stranger :
Hayır, ticaret yapmıyorum. "Pound ise, o zaman euro" görüşü yanlıştır.
Merhaba Eski! Neden euro kullanmıyorsun?
 
Nestradamus :
Merhaba Eski! Neden euro kullanmıyorsun?
Euro ve pound için aynı hacimde bir anlaşmanın, parada yaklaşık %20'lik bir fark olduğunu açıkladı.
 
Alekseu Fedotov :

Audi 7810-15, Pound 5137+-10 bekliyoruz.

İyi şanlar. Herkese mutlu tatiller!

Biz ne bekliyoruz? Uzun zamandır alışveriş yapıyorum ve almaya devam edeceğim)
 
stranger :
Euro ve pound için aynı hacimde bir anlaşmanın, parada yaklaşık %20'lik bir fark olduğunu açıkladı.
Ancak kayıplar da aynı oranda daha yüksek
 
Nestradamus :
Ancak kayıplar da aynı oranda daha yüksek
kaybım yok
 

Sadece resimler...


 

Resimden, euro ve pound iyi bir şekilde bağlantılı.

Hislerime göre - gecikme ile bir bağlantı var - birkaç gün içinde bir çiftte güçlü bir hareket başlıyor ve diğerinde tekrarlanıyor.

 
stranger :
kaybım yok
O zaman neden geliri lot artırmıyorsunuz? Ve sefil bir% 20 ile değil, bazen veya büyüklük sırasına göre mi? ..
[Silindi]  
Nestradamus :
O zaman neden geliri lot artırmıyorsunuz? Ve sefil bir% 20 ile değil, bazen veya büyüklük sırasına göre mi? ..

Her zaman bir risk vardır, sadece payı lot tarafından düzenlenir =)

Geçmişi olan herkese merhaba..

1...150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518...2119
Yeni yorum