FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1506
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlamıyorum.
Bir pound gurusu olarak Roman Busarov - bu neydi???
Anlamıyorum.
Bir pound gurusu olarak Roman Busarov - bu neydi???
Yarı kapalı, sonra ne gelebilirse gelsin.
Sürpriz kesinlikle hoş, ama böyle sürprizlerden hoşlanmıyorum.
seçimler
Neresi??? Yandex'deki haberlere baktım - motorcularımızın Almanya'da sorunları var, Mistrals'i su basmak istiyorlar, Sechin'in geliri yayınlandı, mmmighty başka bir depozito sızdırdı ...
nerede? hangi seçimler?
Neresi??? Yandex'deki haberlere baktım - motorcularımızın Almanya'da sorunları var, Mistrals'i su basmak istiyorlar, Sechin'in geliri yayınlandı, mmmighty başka bir depozito sızdırdı ...
nerede? hangi seçimler?
Neresi??? Yandex'deki haberlere baktım - motorcularımızın Almanya'da sorunları var, Mistrals'i su basmak istiyorlar, Sechin'in geliri yayınlandı, mmmighty başka bir depozito sızdırdı ...
nerede? hangi seçimler?
Pound ne durumda?
Elbette alışveriş yapıyorum... Ama bunu görünce neredeyse zencefilli kurabiyeyi çayıma düşürüyordum.
Bugün gece neden heyecanlandıklarını anlayacaklar... :
Belki de "kendi" bisikletçilerinizi buraya getirmemelisiniz? Forum bölümü Rusça konuşuyorsa, bu onun Rusça olduğu anlamına gelmez! bana karşı mantıklı mısın
Tam da bu "seçimlerde" başka bir depozito sızdırdım, daha doğrusu, birkaç zencefilli kurabiye ... Kolya Amca'nın çayına
Kolya Amca teşekkür ediyor ve daha fazlasını istiyorum diyor