FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Anlamıyorum.

Bir pound gurusu olarak Roman Busarov - bu neydi???

Bicus :

seçimler
 

Yarı kapalı, sonra ne gelebilirse gelsin.

Sürpriz kesinlikle hoş, ama böyle sürprizlerden hoşlanmıyorum.

 
pako :
seçimler

Neresi??? Yandex'deki haberlere baktım - motorcularımızın Almanya'da sorunları var, Mistrals'i su basmak istiyorlar, Sechin'in geliri yayınlandı, mmmighty başka bir depozito sızdırdı ...

nerede? hangi seçimler?

Bicus :

Belki de "kendi" bisikletçilerinizi buraya getirmemelisiniz? Forum bölümü Rusça konuşuyorsa, bu onun Rusça olduğu anlamına gelmez! bana karşı mantıklı mısın
 
Bicus :

Tam da bu "seçimlerde" başka bir depozito sızdırdım. Daha doğrusu, Kolya Amca için çayda birkaç zencefilli kurabiye
 
Bicus :

Pound ne durumda?

Elbette alışveriş yapıyorum... Ama bunu görünce neredeyse zencefilli kurabiyeyi çayıma düşürüyordum.

Bugün gece neden heyecanlandıklarını anlayacaklar... :


 
Vladimir Zubov :
Belki de "kendi" bisikletçilerinizi buraya getirmemelisiniz? Forum bölümü Rusça konuşuyorsa, bu onun Rusça olduğu anlamına gelmez! bana karşı mantıklı mısın
Tavsiyenle çok uzaklara gidersin Vladimir Zubov.
 
Daniil Stolnikov :
Tam da bu "seçimlerde" başka bir depozito sızdırdım, daha doğrusu, birkaç zencefilli kurabiye ... Kolya Amca'nın çayına
Kolya Amca teşekkür ediyor ve daha fazlasını istiyorum diyor
 
Alexey Busygin :
Kolya Amca teşekkür ediyor ve daha fazlasını istiyorum diyor
iki zencefilli kurabiye yeterli değil - üçe ihtiyacınız var))
