FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1517
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şirketinizden bıktım!
Ben mnu - deja vu))) Muhtemelen 5 yıl veya daha önce ona yüzlerce kez söylediler - en azından satırları düzeltin)))
Ve yapmadı... Bulanık mantık... Bulanık mantık...)))
öğretmen için ayağa kalk =))
Trend oluşturulmalı !!!! sadece seviyeden inşa etmek gerekiyor (üç ayda bir öğrendiğim gibi) ve sadece 3 ay boyunca nasıl bir paradoks değil. Üç aylık opsiyon seviyelerinin kesişimleri ve eğilim çizgisi çok sık destek ve dirençtir, ancak burada zaten ek hesaplamaları ve diğer hindileri dahil etmek gerekiyor. Bu durumda, sadece seviyedeki ses seviyesine bakıyorum ve başka bir şey =)
Biliyorum - şu anda bir geyik vardı - sanırım ona uğursuzluk getirdiler (bazıları taşlandı)
Ama HIM gibi yüz parça değil)))
Burada nadiren kimse dinler, herkes kendini kanıtlar. Şaman beni anlayabiliyordu, görünüşe göre benzer dizelerle başlamışlar... ama ormana girdi ve ben onu oradan çıkaramıyorum. Ve kabul etmeniz gereken tek şey bir aksiyomdur - "İki nokta üzerinden düz bir çizgi çizebilirsiniz, üstelik sadece bir tane." Ve eğer MT'nin matematiği bu varsayımı bozarsa , o zaman bir şekilde dışarı çıkmanız gerekir ...
Çizgiler bu şekilde çalışmalıdır. Fiyat sınırına ulaştığında al veya sat
Bu çizgileri başka bir programda çizmenizi engelleyen şey, birçoğu var.
Ne önerebilirsin? Örneğin, Rumus'un birkaç saatten daha uzun bir ticaret haftası vardır ve kendi programlama diline sahiptir. Onu çoktan unuttum, üçüncü yılda son kez çalıştım ...
şimdi 80 - 100 piplik bir satın alma için kendinden emin bir sinyal, gerisi kötü olandan))))) (ve yerel inatçı troller)
özellikle inatçı kelimesini seviyorum
TAHMİNLERİNİZİ takas ettiğiniz için cezalandırılacaksınız)))