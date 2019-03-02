FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1509

Nestradamus :

Bir sanatçıya sorulduğunda: "Ne diye kırmızı bir at çizdin? Böyle şeyler yok." Gururla yanıtlıyor: "Ama ben öyle görüyorum ..."

Böylece Şaman, birine bir şey açıklamak istediğinde, sözleri onun için anlaşılır hale gelir...

stranger :
Nestradamus :
stranger :
Nestradamus :
ve salaklardan ne bilmek istersiniz (tekerlekçiler, adları ne - uyuşturucu bağımlıları? Sanki biri burnunu çekiyor - ve aynı şeyi oyuncak bebeğe kokluyorlar )
 

savaş arabaları - zafer!


 
Ishim:
 
 
Lesorub :

arabacılar - zafer!


Bu doğru, her şey bir pazar! ((((Pozisyon tarafsız - şimdi Pazartesiye kadar. (Burada ve hafta sonları demo işçileri boruyu patlatsa da)))))
 

guguk kuşu yuvasının üzerinden uçmak

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/


Vizard_ :

kendi izlemenizin zamanı geldi - palyaçolar))))))))))))))
