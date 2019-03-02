FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1518
şimdi 80 - 100 piplik bir satın alma için kendinden emin bir sinyal , gerisi kötü olandan))))) (ve yerel inatçı troller)
1.1111'e gidebilir mi? Değil ?
Aynı Ninja kötü mü?
Kullanmadım o yüzden bir şey diyemiyorum. Ancak bu tür platformlarda bu kusurun neden zorunlu olacağını açıklayabilirim. Gerçek şu ki, içlerinde apsis ekseni, yani zaman bir akordeon gibi sıkıştırılır. Parçalar sürekli olarak kesilir - hafta sonları, tatiller ve tatil öncesi günler. Böylece mumların bulunduğu alan doğrusal olmayan bir ölçeğe sahiptir.
Doğrusal olmamayı aşmak için betiklerimdeki hesaplama saat bazında yapılır. Ancak arşivlerdeki tarih, saatte bile deliklerle dolu olduğundan ve boşluklar haksız yere işlem süresinden kesildiğinden, %100 doğruluk elde etmek imkansızdır.
şimdi 80 - 100 piplik bir satın alma için kendinden emin bir sinyal, gerisi kötü olandan))))) (ve yerel inatçı troller)
Şimdi fiyat dirence karşı geldi - 3/1 açısı. Önde 2/1 açı, (ahududu noktalı çizgi) - ayrıca güçlü bir şekilde direnir.
Destekler yeşil ve koridorun kenarı uzak... Yukarı sinyalini nereden aldınız?
muhtemelen frankı kastetmiştir =)
bu yüzden yataydan ticaret yapmanız gerekiyor =)
Gann'in yatay çizgileri var, bunlarla uğraşacak zamanın olmaması üzücü.
Uzak geçmişten gelen satırların %100 doğruluk payı olmadığını da ekleyeceğim. Armonika olmayan bir hafta içinde doğruluk %100'dür.
şirket süpürge örmez!
Rus toprakları ağaçkakanlar için kıt olmayacak
Nestradamus, böyle bir program programı vardı Gannalist, bence, deniyordu ve bu yüzden tüm günleri, saatleri vb. içeriyordu, %100 hiçbir şey oraya kaydırılmıyor, ama şimdi destekleniyorsa xs, google'a atmayı deneyin .