FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1505
Şimdiye kadar birbirimizi böyle görmek .. ve sonra hızlı değil, büyük olasılıkla ...
46-47 ruble için ... yakın gelecekte ...
bl zamanında Brent 68-69...
döndü...
mql5.com/ru/forum/38821/page1486
infaz bekleniyor:
Eh, hepsi bu kadar =) bugünlük bu kadar... Salı gününe kadar ortadan kayboldu.
Salıya kadar, eğlence Perşembe ve Cuma günleri başlar.
Pazartesi, Çarşamba her zaman sıkıcı günlerdir
infaz bekleniyor:
Tamamen teknik olarak, bir dolar ile gönderebilirsiniz .
kamyon gönderildi, bu yüzden yarın çökecek ...
Pound ne durumda?
Elbette alışveriş yapıyorum... Ama bunu görünce neredeyse zencefilli kurabiyeyi çayıma düşürüyordum.