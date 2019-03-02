FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1505

Yeni yorum
 
Eh, gevezelik yeniden başladı, arada kalıyor, arasında
 
Vizard_ :

Şimdiye kadar birbirimizi böyle görmek .. ve sonra hızlı değil, büyük olasılıkla ...

46-47 ruble için ... yakın gelecekte ...

bl zamanında Brent 68-69...

döndü...

mql5.com/ru/forum/38821/page1486

 

infaz bekleniyor:


[Silindi]  
Eh, hepsi bu kadar =) bugünlük bu kadar... Salı gününe kadar ortadan kayboldu.
 
Roman Busarov :
Eh, hepsi bu kadar =) bugünlük bu kadar... Salı gününe kadar ortadan kayboldu.

Salıya kadar, eğlence Perşembe ve Cuma günleri başlar.

Pazartesi, Çarşamba her zaman sıkıcı günlerdir

 
Lesorub :

infaz bekleniyor:


Tamamen teknik olarak, bir dolar ile gönderebilirsiniz.
 
vaz :
Tamamen teknik olarak, bir dolar ile gönderebilirsiniz .

kamyon gönderildi, bu yüzden yarın çökecek ...


 
Lesorub :

kamyon gönderildi, bu yüzden yarın çökecek ...


Belki de haklısın. Tatlısız gitmez.
 

Pound ne durumda?

Elbette alışveriş yapıyorum... Ama bunu görünce neredeyse zencefilli kurabiyeyi çayıma düşürüyordum.

 
Yarının sona ermesinin püf noktaları?
1...149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512...2119
Yeni yorum