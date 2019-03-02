FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1519
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ishim :
мож - защитный ордер 100пп. - вообще то ей там делать нечего, 1.11 уровень когда сверху пойдёт.
SİZİN için ücretsiz hediye)))
Hafta sonunu beklemek zorunda değildi. Bu yazılımın DC ile kendi bağlantısı veya herhangi bir alıntı kaynağı yoktur. Ve hikayenin MT ile koparılması öneriliyor.
Yani yırtıp beklemek de sorun değil, hiçbir şeye ihtiyacınız yok, ayarlarda "işlem dışı günleri göster" işlevi var. Geliştiriciler, içindeki köşelerin yeniden çizilmediğini, yani kaydırılmadığını iddia etti.
Oh, yarım pound + 103 dolar aldım, ikincisi askıda kalsın)
80-100 puan yazdım orda niye 1.13 veriyorsun ... moron
Yani yırtıp beklemek de sorun değil, hiçbir şeye ihtiyacınız yok, ayarlarda "işlem dışı günleri göster" işlevi var. Geliştiriciler, içindeki köşelerin yeniden çizilmediğini, yani kaydırılmadığını iddia etti.
Oh, yarım pound + 103 dolar aldım, ikincisi askıda kalsın)
Sorun tarih. MT'de kesilir. Cumartesi saatleri için kotasyon yoktur ve Pazar günü işlem başlar, Pazartesi 00'da değil. Hafta sonları çözülmesi en kolay problemdir.
Program csv okuyor mu? Eğer öyleyse... geçmişi ihtiyacınız olan yerden kaydedin... klasörü hangi iş parçacığına atın ve programı bu verilerle besleyin...
Diğer kaynaklardan sadece aynı formatta (örnek dosya ekli)
verileri göndereceksin ve bu kadar ... Çizmek istemiyorum)))
MT4'ten boşaltmak için bir bırakıcıda. Her şey orada kodda (ayarlarda) yazılmıştır.
Diğer kaynaklardan sadece aynı formatta (örnek dosya ekli)
verileri göndereceksin ve bu kadar ... Çizmek istemiyorum)))