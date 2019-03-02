FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1519

Yeni yorum
 

Ishim :
мож - защитный ордер 100пп. - вообще то ей там делать нечего, 1.11 уровень когда сверху пойдёт.

SİZİN için ücretsiz hediye)))

 
stranger :

Hafta sonunu beklemek zorunda değildi. Bu yazılımın DC ile kendi bağlantısı veya herhangi bir alıntı kaynağı yoktur. Ve hikayenin MT ile koparılması öneriliyor.
 
Nestradamus :
Hafta sonunu beklemek zorunda değildi. Bu yazılımın DC ile kendi bağlantısı veya herhangi bir alıntı kaynağı yoktur. Ve hikayenin MT ile koparılması öneriliyor.

Yani yırtıp beklemek de sorun değil, hiçbir şeye ihtiyacınız yok, ayarlarda "işlem dışı günleri göster" işlevi var. Geliştiriciler, içindeki köşelerin yeniden çizilmediğini, yani kaydırılmadığını iddia etti.

Oh, yarım pound + 103 dolar aldım, ikincisi askıda kalsın)

 
Ishim :
80-100 puan yazdım orda niye 1.13 veriyorsun ... moron
 
stranger :

Yani yırtıp beklemek de sorun değil, hiçbir şeye ihtiyacınız yok, ayarlarda "işlem dışı günleri göster" işlevi var. Geliştiriciler, içindeki köşelerin yeniden çizilmediğini, yani kaydırılmadığını iddia etti.

Oh, yarım pound + 103 dolar aldım, ikincisi askıda kalsın)

Bütün sorun tarih. MT'de kesilir. Cumartesi saatleri için kotasyon yoktur ve Pazar günü işlem başlar, Pazartesi 00'da değil. Hafta sonları çözülmesi en kolay problemdir.
 
Nestradamus :
Sorun tarih. MT'de kesilir. Cumartesi saatleri için kotasyon yoktur ve Pazar günü işlem başlar, Pazartesi 00'da değil. Hafta sonları çözülmesi en kolay problemdir.
Program csv okuyor mu? Eğer öyleyse... geçmişi ihtiyacınız olan yerden kaydedin... klasörü hangi iş parçacığına atın ve programı bu verilerle besleyin...
 
Vizard_ :
Program csv okuyor mu? Eğer öyleyse... geçmişi ihtiyacınız olan yerden kaydedin... klasörü hangi iş parçacığına atın ve programı bu verilerle besleyin...
Okuyor.
 
Nestradamus :
MT4'ten boşaltmak için bir bırakıcıda. Her şey orada kodda (ayarlarda) yazılmıştır.
Diğer kaynaklardan sadece aynı formatta (örnek dosya ekli)
verileri göndereceksin ve bu kadar ... Çizmek istemiyorum)))
Dosyalar:
L.zip  21 kb
 
Vizard_ :
MT4'ten boşaltmak için bir bırakıcıda. Her şey orada kodda (ayarlarda) yazılmıştır.
Diğer kaynaklardan sadece aynı formatta (örnek dosya ekli)
verileri göndereceksin ve bu kadar ... Çizmek istemiyorum)))
Öğretmen için yap, böylece büyükanneleri pamm üzerine çizsin....
 
Nestradamus, dünkü konuşmaya göre, bugün hareket sterlinde 180 puan ve euroda 74 puan, şimdi nedenini anladınız mı?)
1...151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526...2119
Yeni yorum