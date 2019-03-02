FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1819
Şaşırmış gözler yapma - bana ABD doları için bir geleceğin nerede olduğunu göstersen iyi olur? )) O zaman şaşırmış gözler yapacağım Doların bir endeksi var, ama euro'nun %50'si - yani tam olarak değil. Kimsenin gerçek değerini bildiğini sanmıyorum! Görünüşe göre Amers bunu kullanıyor))
Yaklaşık% 60 - söyleme! Sohbetlere bakılırsa, siz de buna düşkündünüz ve ne hakkında olduğunu anlıyorsunuz)) Genel olarak %50, 60 gibi, yıllar, günler ve aylar (herhangi bir dönem) çalışılan seviyelerden biridir. Açık ve uygun!!! Ve her zaman geri kalanıyla çakışırlar - isteğe bağlı ve diğerleri. Bunu inkar etmek anlamsız! Soru farklı - fiyatın hangi seviyeden toparlanacağını bilmek. Benim durumumda, tahmin oyunu dediğin gibi. Sizinkinde - net sinyaller ( kanıtlanmamış ).
Paranın tam olarak nerede olduğunu biliyorum, ama söylemeyeceğim ve Google yardım etmeyecek.)))
Sana hiçbir şey kanıtlamıyorum, sadece bazen hayır işleri yapıyorum ve yakında bırakacağım)
Bu tür yöntemlerle bilgi eksikliklerinizi gidermeye mi çalışıyorsunuz? Bazı saçmalıklar iddia edildiğinde ve rakip bu saçmalığınızı çürütmeli ve kanıt sağlamalıdır. İhtiyacınız olanı alırsınız ve bir sonraki sefere kadar zaferle sahadan kaybolursunuz. )))
Ona kanıtlanmadı, görüyorsun. Aynısı, birçok kez kanıtlandı, ancak sadece dezavantajdan kurtulmanız gerekiyor ve burada dans ediyorsunuz. )))
Kanıtlar hakkında - Çok uzun zaman önce şubede değilim, ancak burada olduğum süre boyunca - belirli kanıtları ve %100 isabetleri görmek için zamanım olmadı. Örneğin, Ouda için özel bir tahmin şimdi alındı - 768'den sonra. Kontrol edeceğiz. ))
Bana gelince - evet, berabere kaldığımı inkar etmiyorum. Neyin, nasıl ve neden anlamsız olduğunu tartışmak. Hala ilgilenmiyorsunuz)) Gerçeğin kendisi sizin için önemlidir. Ancak, piyasada neler olup bittiği bekleniyor.
hangi yöntemlerden bahsediyoruz? ))
Bir kez daha, tankta olanlar için. Kanıt yok, saf sadaka.
Hesap bir düşüşteyse, bu sizin değil, bu olmamalı.
Tembelliğini, çaresizliğini böyle haklı çıkarıyor, derler, hepsi böyle.
Bana "bunu herkes yapmaz" dedikleri zaman, "herkes"in bu yüzden bu kadar kötü yaşadığını söylerim hep.)
Evet, kesinlikle insanların %90'ı temel şeylerin %10'unu yapmadığı için çok kötü yaşıyorlar !!! Ama hayat bu - aptalca bir şey !!!
Bilirsin - sevmek zordur ... en kolay yol nefret etmektir.
Tek üzücü şey, seni görmek istedikleri kişi olmak zorunda olman...
©Yunus
Hesap bir düşüşteyse, bu sizin değil, bu olmamalı.
Hiçbir şeyi haklı çıkarmıyorum. Satırlar arasında gördüğünüz tek şey düşünceleriniz ve fantezilerinizdir. Peki, rahatsan...
Evet, kesinlikle insanların %90'ı temel şeylerin %10'unu yapmadığı için çok kötü yaşıyorlar !!! Ama hayat bu - aptalca bir şey !!!
Bilirsin - sevmek zordur ... en kolay yol nefret etmektir.
Tek üzücü şey, seni görmek istedikleri kişi olmak zorunda olman...
©Yunus
Canım, en zoru sevmemek ve nefret etmemek)
@ İ
... Ama hayat bunun için var - aptalca bir şey !!!
Hayat aptalca mı? Hayat, sınırlı bilincimiz için anlaşılmaz, Evrenin bir başyapıtıdır. Kısacası, bunun için sahip olduğunuz her şeyi birleştireceksiniz. Kanınızla ayrılmaya hazır olun. )))