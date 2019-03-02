FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1513
Bahsettiğim şey bu, her şey düzenleniyor. Ve siz %20'siniz ... Herhangi bir çift açgözlülüğünüze göre ayarlanabilir, bu yüzden neden euro ile işlem yapmadığınızı sordum.
Sterlin ticareti yaptığım için, euroya nasıl %20 oynaklık eklersiniz?) Uçmasını seviyorum)))
Pekala, şimdi anlaşıldı. Bir pound seçmem gerekecek, Schaub karşılaştırın ...
Genel olarak, ne dediğimi dikkate almayın, burada sadece HIS kelimesi bir şey ifade ediyor ve hepimiz demokratız ve izlememiz yok)
Yaşlı adam, beni uyarma. HE kadar karanlık olduğunu biliyorum. Sadece O iç çamaşırını vurgular (bunun için alır) ve siz şifrelenirsiniz)))
Ne zamandır Gunn yapıyorsun? Uzun zamandır. Araç ve araçla ilgili tüm gelişmelerinizi burada paylaşmaya hazır mısınız? Beni değil. O büyük bir yönetici olmak istedi, ancak birlikte büyümedi ve bir palyaço oldu ve tüm mevcut atalet tarafından izlendi. Kendime asla böyle bir hedef belirlemedim ve dedim ki - sadece kendi başınıza ticaret yapın, böylece görüşlerimi mümkün olduğunca piyasada ve sonra tatillerde paylaşabilirim)
Çünkü her gün hatta haftada herkese para vermek - arayın)
MT5'teki pound ile ve Audi burada)
MT5'teki pound ile ve işte Audi)
Onları düzenli olarak yayınlıyorum. Ekran görüntülerimde, yapım yöntemi kimseyi ilgilendirmeyen köşeler var, bu nedenle kodunun çözülmesi yok. Şablonlar öneriyorum, ancak birinin onu kullandığından emin değilim. TS de yoktur ve neden - destekler ve dirençler bunu gerektirmez.
Planlar direniş "bulutları" yaratmaktır. Prensip şudur ki, her bir köşeden köşeler çizerseniz, ekranda HIM gibi yulaf lapası olacak ve her köşenin kendi etkisi var ve dışlanamıyor. Bu "bulutları" nasıl yaratacağımı öğrendiğimde, umarım tahmin etmek daha kolay olur.
Trendden nasıl saptığını görmek harika! daha düşük trendlere gideceği gerçeği hiç de bir gerçek değil - orada daha küçük bir şablona ihtiyaç var.
Kendine iyi bak, aksi halde o iyi ve araç çok karlı olacak - kısa molalar .