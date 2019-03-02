FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1515

Ishim :
Fiyat onu geçene kadar ışının çok önemli bir özelliği yok, bir nevi açıyor, son yüksek 1.3990'dan henüz ışın yok ((((. H4'te de çalışıyor - ışınları bekleyebilirsiniz) (Evet, Damusa'yı zaten buraya çizdim .. .H4'te)
Sahibi bir beyefendi... bizim işimiz...
stranger :
6 yıldır O'nun bilgece sözlerini anlamıyorum ve korkarım onları neredeyse hiç anlayamıyorum, verilmiyor
ne zaman anlamaya çalıştın ayakkabını avizeye taktın??? =)
 
stranger :
stranger :
Muhtemelen ONU anlamak için SEÇİLMESİ gerekir. Hatta ONLAR kendiniz olun. ))

işte çeyrek seviyelerin güzelliği =)

 
Ishim :
ve sana açık yazacağımı kim söyledi? ))))))))))))))
Halihazırda kendinizi açıkça HIM ile özdeşleştiriyor musunuz? ))) O zaman şikayetleriniz anlaşılmaz. Gülümsemek. )))
 
Ishim :
neden hiç yaz
 
Ishim :
TF'lerin koşullu olduğu milyonlarca kez kanıtlandı. Mumları 4 gün, 20 saat, 55 dakikaya bölün, resim biraz değişecek ama sonuç aynı olacak. Ve sanrılarınız, trend olanlarınızın yüzmesinden geliyor. Ve yüzerler çünkü onları oluşturan noktalar arasında kısa mesafeler vardır. Bana inanmıyorsanız, bir deney yapın. 15 dakikalık tabloya iki paralel çizgi çizin. Bir noktada, diğerinde iki veya üç gün içinde. Ardından günlük veya haftalık olarak geçiş yapın, paralelliğin gittiğini göreceksiniz.


FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

İşim , 2015.05.11 08:41

Köşelerim maksimuma bağlı ve yüzmüyor. Bu yüzden hiçbir TF'ye bağlı değilim

 
Ishim :

TF koşullu? (rüzgârın nereden estiği belli - uygulayıcıları dinleyin) H4'teki tepe D1'de görünmüyor - Aynısını size defalarca yazdım, H1'de alım satım işlemleri 1 D1 mumunun içine 5-6 işlem sığabilir.

M15'te...... - beni bu sevinçten kurtar. (Size bir sır vereceğim, hiç trend çizgileri ile işlem yapmayı düşünmüyorum!, Ah! şablon - eski şablon askıda kalıyor - ve gördüğünüz gibi, her şeyi mükemmel gösteriyor ve biraz yeniden çizmiyor)

düşünmüyor musun? Uçurum, yalnızca en yüksek TF'ye geçerken mumun içinde olan zirveler olabilir. Ancak bu doğaldır, çünkü bunlar yüksek veya düşük değildir.

Yıllık bir muma kaç işlem eklenebileceğini de yazabilirsiniz.

 
Ishim :

TF koşullu? (rüzgârın nereden estiği belli - uygulayıcıları dinleyin) H4'teki tepe D1'de görünmüyor - Aynısını size defalarca yazdım, H1'de alım satım işlemleri 1 D1 mumunun içine 5-6 işlem sığabilir.

M15'te...... - beni bu sevinçten kurtar. (Size bir sır vereceğim, hiç trend çizgileri ile işlem yapmayı düşünmüyorum!, Ah! şablon - eski şablon askıda kalıyor - ve gördüğünüz gibi, her şeyi mükemmel gösteriyor ve biraz yeniden çizmiyor)

Size H1, H4 yok, D yok diyorlar ve siz koyun gibi ovuşturuyorsunuz.
