FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1510

Yeni yorum
 
Ishim :
palyaçolar))))))))))))
yanlış davranıyorsun...
Cezalandırılmış. Boşaltmak)))
 

Boşaltmak...


 
TEŞEKKÜRLER, SEVGİLİ gaziler!
HATIRLAMAK! GURURLUYUZ!

MUTLU ZAFER GÜNÜ!!!


 

Pound için tahmin düzeltiliyor. hayır 57)))

 
+
 

Ve Audi adına, tatilin şerefine saklayın, aksi takdirde Öğretmenden sadece 20 piplik bir çizgi bekleyebilirsiniz)

 

Sterlin böyle yükselirse euro da oraya gidecek bence.

Yahudilere göre bir resim çizebilir misiniz?

 
stranger :

Ve Audi adına, tatilin şerefine saklayın, aksi takdirde Öğretmenden sadece 20 piplik bir çizgi bekleyebilirsiniz)

Audi 7810-15, Pound 5137+-10 bekliyoruz.

İyi şanlar. Herkese iyi tatiller!

 
stranger :

Pound için tahmin düzeltiliyor. hayır 57)))

Cumartesi Pazar hava tahmini ne, piyasa uyuyor, insanlar kustu
 
Zogman :

Sterlin böyle yükselirse euro da oraya gidecek bence.

Yahudilere göre bir resim çizebilir misiniz?

Hayır, takas etmiyorum. "Pound ise, o zaman euro" görüşü yanlıştır.
1...150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517...2119
Yeni yorum