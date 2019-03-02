FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1480
Yeni arkadaşımız gerçekten diğerlerinden biraz daha havalı görünmek istiyor, bu yüzden her fırsatta özenle cildinden çıkıyor)))
Sonra teğmen geldi ve her şeyi kabalaştırdı.
Geçmiş kabalaştırılamaz...
ve kaba olmaya çalışmayın (bunda iyi değilsiniz), nezih bir toplumdasınız ...
Açıklamama izin verin (şimdi kibar ve nazikim) - Krylov'un masalındaki "maymun ve gözlük" gibi ... masalın özünü anladıysan, sözlerimi anlamalıydın. Gözlüklerin yalanması, koklanması veya kuyruğa asılması gerekmez - giydirilmeli ve giyilmelidir (görme kusurlu gözlerin önünde). Tıpkı şortlar gibi - giyebilir veya başınızın üzerine çekebilirsiniz ... Fibonacci ile aynı - onu kullanabilmeniz gerekir.
Mizahın şakasını anlamadığınızı görüyorum? Ben de seninim))
Açıklamama izin verin (şimdi kibar ve nazikim) - Krylov'un masalındaki "maymun ve gözlük" gibi ... masalın özünü anladıysan, sözlerimi anlamalıydın. Gözlüklerin yalanması, koklanması veya kuyruğa asılması gerekmez - giydirilmeli ve giyilmelidir (görme kusurlu gözlerin önünde). Tıpkı şortlar gibi - giyebilir veya başınızın üzerine çekebilirsiniz ... Fibonacci ile aynı - onu kullanabilmeniz gerekir.
Biz zaten senin üzerinde miyiz? İyi o zaman dinle. Annen ve baban seksin ne olduğunu bilmezken ben Ivan Andreevich'in masallarını yedim. Şakalara gelince, performansınızda daha çok hakaret gibiler. Örnek için çok uzağa bakmanıza gerek yok:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015
Daniil Stolnikov , 2015.05.01 09:43Hala orada birinin bağırdığını hatırlıyorum - "küresel trend" ... "trendi takip etmeliyiz" ... "parite" ... - zaten pantolonlar efordan yırtılmıştı
İşte yosundaki bir rakun:
Bana nasıl yaşayacağımı öğretme, maddi olarak daha iyi yardım et)))
Pekala, burada sadece bir şey tavsiye edebilirim - çağdaşlarınızı okuyun, belki şakaları anlarsınız. Basit başlayın:
Şakaları senin anladığın gibi anlamak istemiyorum. Kendime saygı duymayı bırakacağım.
Örneğin: "Eski Mighty bugün, şortundan fırlayarak, fiblerin akraba olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Her zaman olduğu gibi kanıt verilmedi. Yosun içinde bir yerde olduklarını söylüyorlar" diye yazarsam, siz gülecek mi yoksa dişlerini gıcırdatacak mı?
Şakaları senin anladığın gibi anlamak istemiyorum. Kendime saygı duymayı bırakacağım.
Onu havaya uçurma, züppe. Senin seviyene inip nefret saldırılarına tepki vermeyeceğim.