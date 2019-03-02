FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1800

Yeni yorum
 
Alexey Busygin :
Herkesi korkutuyor, ne kadar kibar
kimseyi incitmez. Ukhta ile karıştırılmamalıdır))
 
Daniil Stolnikov :
kimseyi incitmez. Ukhta ile karıştırılmamalıdır))
Denge arttığında, vay canına
 
Alexey Busygin :
Denge arttığında, vay canına
Vay canına, bu mumun zirvesinde açıldığında ve fiyat geri döndüğünde

Bakiye arttığında - bl .... iyi, hayır .... Ben kendim ... !!! Bebeğim - baban kim?
 
Daniil Stolnikov :
Vay canına, bu mumun zirvesinde açıldığında ve fiyat geri döndüğünde

Bakiye arttığında - bl .... iyi, hayır .... Ben kendim ... !!! Bebeğim - baban kim?
evet, bazılarında durum tam olarak böyle, hiç şüphem yok.
[Silindi]  
Alexey Busygin :
evet, bazılarında durum tam olarak böyle, hiç şüphem yok.
Ben de kazanmaktan mutluyum =))
 
Pound için durum garip - küresel olarak trend olan EA yükseliyor ve anti-trend kısa... İstediklerini yapıyorlar.
 
Daniil Stolnikov :
oh ep!!!

1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))

[Silindi]  
Konstantin :

1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))

 
Konstantin :

1393'te haftalık direnci görebilirsiniz ;))

Güzel, bana onu hatırlatıyor...
 
-Aleks- :
Pound için durum garip - küresel olarak trend olan EA yükseliyor ve anti-trend kısa... İstediklerini yapıyorlar.

Teorinin pound üzerindeki sonuçları şu şekildedir: https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1797 :


13-00 Moskova saatinde durum 10 06 15 pound ile:

Piyasa düşüşte olmasına rağmen Leo herkesi zirveye taşıyor, bu yüzden durum standart dışı.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1797 - Категория: общее обсуждение
1...179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807...2119
Yeni yorum