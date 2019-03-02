FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1478

Yeni yorum
 
new-rena :
Her şeyin arşivlendiği ve dağıtıldığı bir site var. Bir programa ihtiyacım yok.
 
new-rena :

Tamamen M1'i seçtim ....

M5'e geçti.

Gerçeğe çok benzer, sadece 1.13'ü nakavt etmemek için ...

Osilatörlere bakılırsa, yakın gelecekte olmamalılar. Her ne kadar benim pratiğime dayanarak ... Belki de tam tersi doğrudur ((
[Silindi]  
Malfrida :
Her şeyin arşivlendiği ve dağıtıldığı bir site var. Bir programa ihtiyacım yok.
https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/marketwatch/historical/
Historical Data Feed :: Dukascopy Bank SA | Swiss Forex Bank | ECN Broker | Managed accounts | Swiss FX trading platform
  • www.dukascopy.com
Dukascopy presents its Historical Data Feed. The data covers all available Dukascopy instruments and can be integrated into a wide variety of client applications including info tables, charts etc. Purpose Data is made available to users for personal use only, solely for the purpose of testing and evaluating their proprietary electronic trading...
 

Bunlar Hannian köşelerinden oluşan kanallardır. Sunny haklıysa ve önümüzde uzun bir yokuş yukarı yol varsa, o zaman çift dipten gelen kanal oldukça uygun bir yoldur.

Ekli şablonu incelemek isteyenler için

Dosyalar:
template_name.zip  1 kb
 
Nestradamus :

Bunlar Hannian köşelerinden oluşan kanallardır. Sunny haklıysa ve önümüzde uzun bir yokuş yukarı yol varsa, o zaman çift dipten gelen kanal oldukça uygun bir yoldur.

Ekli şablonu incelemek isteyenler için

Merhaba) Nisan başında söyledim - dolara karşı uzun süreli bir düzeltme ve hepiniz gürültü yapıyorsunuz))) Geri dönüşü alın.
 
stranger :
Merhaba) Nisan başında söyledim - dolara karşı uzun süreli bir düzeltme ve hepiniz gürültü yapıyorsunuz))) Geri dönüşü alın.

Merhaba. )) Solnechny ve ben yukarı çıkmak istiyoruz ... FA için ön koşul olmamasına rağmen ... bekleyip görelim.

Bahçe nasıl?

 
Nestradamus :

Merhaba. )) Solnechny ve ben yukarı çıkmak istiyoruz ... FA için ön koşul olmamasına rağmen ... bekleyip görelim.

Bahçe nasıl?

Normalde forumdan da dinleniyorum)
 
stranger :
Normalde forumdan da dinleniyorum)
imrenmek
 
akbr1k :
Osilatörlere bakılırsa, yakın gelecekte olmamalılar. Her ne kadar benim pratiğime dayanarak ... Belki de tam tersi doğrudur ((

kötü bir danışmandı. fırına gitti. ebeveynini aldı. Hadi devam edelim...

// zaman dilimleri değiştirilirken gösterge okumaları değişmemelidir

 
pako :
https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/marketwatch/historical/
Teşekkür ederim!
1...147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485...2119
Yeni yorum