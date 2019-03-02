FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1478
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamamen M1'i seçtim ....
M5'e geçti.
Gerçeğe çok benzer, sadece 1.13'ü nakavt etmemek için ...
Her şeyin arşivlendiği ve dağıtıldığı bir site var. Bir programa ihtiyacım yok.
Bunlar Hannian köşelerinden oluşan kanallardır. Sunny haklıysa ve önümüzde uzun bir yokuş yukarı yol varsa, o zaman çift dipten gelen kanal oldukça uygun bir yoldur.
Ekli şablonu incelemek isteyenler için
Bunlar Hannian köşelerinden oluşan kanallardır. Sunny haklıysa ve önümüzde uzun bir yokuş yukarı yol varsa, o zaman çift dipten gelen kanal oldukça uygun bir yoldur.
Ekli şablonu incelemek isteyenler için
Merhaba) Nisan başında söyledim - dolara karşı uzun süreli bir düzeltme ve hepiniz gürültü yapıyorsunuz))) Geri dönüşü alın.
Merhaba. )) Solnechny ve ben yukarı çıkmak istiyoruz ... FA için ön koşul olmamasına rağmen ... bekleyip görelim.
Bahçe nasıl?
Merhaba. )) Solnechny ve ben yukarı çıkmak istiyoruz ... FA için ön koşul olmamasına rağmen ... bekleyip görelim.
Bahçe nasıl?
Normalde forumdan da dinleniyorum)
Osilatörlere bakılırsa, yakın gelecekte olmamalılar. Her ne kadar benim pratiğime dayanarak ... Belki de tam tersi doğrudur ((
kötü bir danışmandı. fırına gitti. ebeveynini aldı. Hadi devam edelim...
// zaman dilimleri değiştirilirken gösterge okumaları değişmemelidir
https://www.dukascopy.com/swiss/deutsch/marketwatch/historical/