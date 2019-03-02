FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1477

Yeni yorum
 
new-rena :
İşhim, şimdi yavaş gidelim . Pammka'da ilerleme kaydettiniz - mahvetmeyin ....
Anlaşıldı!, bugün %2 yüklendi!
 
Pound görünümü sonunda doğru çalıştı. Eureka kuyruğu.
[Silindi]  

herkese iyi tatiller

http://www.youtube.com/watch?v=SRe9SsSFTes

[Silindi]  
vaz :
Pound görünümü sonunda doğru çalıştı. Eureka kuyruğu.
baba nadiren yanılıyor
[Silindi]  
solar :

Merhaba . Özel birşey yok .

ps Küresel eurusd büyüme dalgasına girmek (1-2 yıl)

erken
 

Dayanamadım!))

Arkadaşlar bana fikir verebilecek var mı? Nasıl girmeyi başarabilirim (bence fena değil), ama! Trende karşı!? Belki daha erken uyanırım, kim biliyor musun?

Onun için hiçbir kelime yok. Üstelik 12k dren tam olarak aynı senaryoya göre gerçekleşti.

Daha fazla netlik için Ps 5 dakika. (Ticaret yapmıyorum, daha spesifik bir giriş noktasını takip edebilirim)

 
solar :

Merhaba . Özel birşey yok .

ps Küresel eurusd büyüme dalgasına girmek (1-2 yıl)

Hiç kimse enerjinin korunumu yasasını iptal etmedi, bu hayattaki her şey için ödeme yapmanız gerekiyor. Para değil, başka bir şey.

Roman Busarov :

herkese iyi tatiller

http://www.youtube.com/watch?v=SRe9SsSFTes

katılıyorum


 
Çocuklar, merhaba. Neşeli erkek arkadaşlığını sulandırabilir misin? Ve hemen esas hakkında bir sorum var: 1990'dan beri döviz fiyatları arşivi olan bir site vardı, sitenin adresini hatırlayamıyorum, konuyu kim biliyor? Ooo, gerekli.
 
Malfrida :
Çocuklar, merhaba. Neşeli erkek arkadaşlığını sulandırabilir misin? Ve hemen esas hakkında bir sorum var: 1990'dan beri döviz fiyatları arşivi olan bir site vardı, sitenin adresini hatırlayamıyorum, konuyu kim biliyor? Ooo, gerekli.
 
Evgen-ya1 : kadar gidiyoruz...

M1'i tamamen seçtim ....

M5'e geçti.

Gerçeğe çok benzer, sadece 1.13'ü nakavt etmemek için ...

1...147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484...2119
Yeni yorum