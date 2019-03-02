FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1799
GBPUSD'nin teknik kısaltması - danışmanın görüşüne katıldı.
Şimdi hiçbir şey yapmamak daha iyi. Keskin haber hareketleriyle ayaklar bile kurtarmıyor.
SL durakları olmadan ticaret yapıyorum - konumsal olarak...
Ancak TP günlük olarak RSI 50'yi hedef almalı - bir toparlanma olursa, o zaman bir trend başlayacak...
Ana oyuncuları tanımlıyoruz? Kolya, Maşa ve Yusuv
Saat 11:30'da sterlinle ilgili haberler kafa karıştırıyor. Nasıl olursa olsun eve döndüler, son günlerde yapmayı sevdikleri gibi.
şimdi pazarı kimin yönettiğini biliyorum - Kolya, Doll, Masha, Los ve Boo
Boo, en korkunç şeyi anlıyorum
Kibar Büyükbaba Boo