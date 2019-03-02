FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1799

Saat 11:30'da sterlinle ilgili haberler kafa karıştırıyor. Nasıl olursa olsun eve döndüler, son günlerde yapmayı sevdikleri gibi.
 

GBPUSD'nin teknik kısaltması - danışmanın görüşüne katıldı.


 
-Aleks- :
Şimdi hiçbir şey yapmamak daha iyi. Keskin haber hareketleriyle ayaklar bile kurtarmıyor.
 
Bicus :
SL durakları olmadan ticaret yapıyorum - konumsal olarak...

Ancak TP günlük olarak RSI 50'yi hedef almalı - bir toparlanma olursa, o zaman bir trend başlayacak...

 
Alexey Busygin :
Ana oyuncuları tanımlıyoruz? Kolya, Maşa ve Yusuv
Bicus :
ve svoasi - nerede? ))
 
-Aleks- :

oh ep!!!
 
Daniil Stolnikov :
Boo, en korkunç şeyi anlıyorum
 
Alexey Busygin :
Kibar Büyükbaba Boo
 
Daniil Stolnikov :
Herkesi korkutuyor, ne kadar kibar
